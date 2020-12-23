الذهب انخفض مع طغيان قوة الدولار

مال وأعمال

انخفضت أسعار الذهب، اذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن اقرار الكونجرس الأميركي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجنى الأرباح. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة الى 1870.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها الى 1876.90 دولاراً. ارتفع الذهب 23 % هذا العام مدفوعاً بصفة أساسية بسلسلة من اجراءات التحفيز بسبب الجائحة، ما أثار مخاوف من التضخم. وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 % إلى 25.74 دولاراً للأونصة. وهبط البلاتين 2% إلى 989.27 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 0.1 % الى 2310.75 دولارات.