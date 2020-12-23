«حقوق الصيد» تهدد «بريكست»

مال وأعمال

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء ان الاتحاد الأوروبي? ?يدرس مقترحاً جديداً من المملكة المتحدة بشأن حقوق صيد الأسماك، بينما يحاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التوصل لاتفاق للتجارة في اللحظات الأخيرة. وأضاف تقرير بلومبرغ أنه بموجب أحدث مقترح، فان بريطانيا مستعدة لأن تسمح لقوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بثلثي حصتها من الأسماك بعد أن كانت أصرت الأسبوع الماضي على أن يقبل الاتحاد خفضا قدره 60 %. وعرض الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة الماضية خفضا بنسبة 25 % على مدار فترة انتقالية ست سنوات، وهو مقترح لم تقبله فرنسا وأثار غضبا لدى صناعة صيد الأسماك في التكتل، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. الى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انه ما زالت توجد مشاكل في محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وان بريطانيا ستنمو بقوة بدون اتفاق.