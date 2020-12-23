أسواق العالم بين الخسائر الفادحة وامتصاص الصدمة

مال وأعمال

واصلت البورصة نزيف النقاط مع تصاعد المخاوف من استمرارية اغلاق المنافذ الحدودية والطيران في البلاد وذلك تزامنا مع الانخفاضات التي شهدتها اسواق المنطقة والأسواق العالمية نتيجة التأثير السلبي نتيجة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وقد تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة امس لليوم الثاني على التوالي، لتفقد القيمة السوقية 172 مليون دينار بنسبة 0.5 في المئة لتتراجع من 32.465 مليار دينار في جلسة الاثنين، إلى 32.293 مليار دينار في جلسة امس، ويأتي هذا التراجع للبورصة المحلية.

ومن جانبهم يرى محللون ان مخاوف المستثمرين من امكانية قيام الحكومة باجراءات مماثلة لما قامت به مع بداية الموجة الأولى من فيروس والتي شملت حظر جزئي وكلي واغلاق النشاط الاقتصادي، قد سيطرت على جلسة امس بعد ان بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى ما قبل ازمة «كورونا».

وهبطت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 164 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة من 23.966 مليار دينار إلى 23.802 مليار دينار، في حين انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.09 في المئة وبقيمة 8 ملايين دينار لتتراجع من 8.498 مليارات دينار إلى 8.49 مليارات دينار.

كما تراجعت السيولة بشكل واضح بنسبة بلغت 25.2 في المئة لتصل إلى 33.73 مليون دينار مقابل 45.12 مليون دينار في جلسة الاثنين، وهبطت احجام التداول بواقع 22.6 في المئة لتصل إلى 166 مليون سهم مقابل 214.7 مليون سهم. فيما خاضت الأسهم الأميركية والأوروبية رحلة وعرة بينما طغت المخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا على أخبار مشروع قانون ثان لحزمة إغاثة من الوباء اتفق عليها في واشنطن.

وأنهى السوق بمستويات متراوحة، حيث أغلق مؤشر داو مرتفعاً بنسبة 0.1 في المئة أو 37 نقطة، في حين أغلق مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.4 في المئة، ومؤشر ناسداك المركب على انخفاض بنسبة 0.1 في المئة.

وكانت جلسة مضطربة، حيث بدأت المؤشرات الـ3 يوم التداول بانخفاض حاد قبل أن تتراجع عن أسوأ خسائرها. وتحول مؤشر داو إلى الإيجابي بشكل طفيف في فترة ما بعد الظهر.

ولكن رغم ذلك، هناك أسباب لمخاوف المستثمرين، إذ أعلنت العشرات من الدول في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والأميركيتين عن حظر السفر إلى المملكة المتحدة، حيث أعلن عن نوع جديد من فيروس كورونا.

