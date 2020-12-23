المنفوحي استعرض المخطط الهيكلي الـ 4 في «الصالحية»

مال وأعمال

من منطلق التعاون المشترك والنهج الجديد الذي تتبناه بلدية الكويت في اشراك القطاع الخاص في الدراسات والتعديلات التي تمس القطاع العقاري والمعماري والبناء من خلال تبادل الخبرات والاستماع لآرائهم، استضافت شركة الصالحية العقارية بحضور رئيس مجلس الادارة غازي فهد النفيسي، ومدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي ممثلاً عن بلدية الكويت والذي قام مشكوراً بشرح موجز عن مشروع المخطط الهيكلي الرابع الخاص بالعاصمة «مدينة الكويت» الجاري تجهيزه مدعوماً بشرح وافٍ من المستشار العالمي باركنز اند ويل مع دار الهندسة عبر الاتصال المرئي.

كما اشار م. احمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت ان الأجهزة التنفيذية بقطاعاتها المختلفة لا تدخر جهدا في توفير كل التسهيلات المطلوبة للمشاريع الكبرى التي يقوم عليها القطاع الخاص في البلاد والتي تسير في ضوء نهج الخطط المستقبلية ووفق الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية للبلاد، مشيراً في ذلك إلى ان شركة الصالحية العقارية تعد صورة متميزة للشركات الوطنية التي تسهم في تحويل الأفكار إلى واقع من خلال مشاريعها العقارية التي تنتشر في مدينة الكويت. وقال المنفوحي بأن الهدف أن تكون المشاريع الكبرى في مدينة الكويت متوافقة مع المخطط الرابع للكويت. ولقد قامت شركة الصالحية العقارية بتثمين هذه المبادرة وتقديم الشكر الجزيل لمدير عام البلدية على اهتمامه الملحوظ بالقطاع الخاص عموماً والعاصمة خصوصاً، وذلك نظراً لما تقوم به من اعمال تطوير وبناء داخل المدينة حيث تتركز مجمل استثمارات الشركة المحلية داخل مدينة الكويت، والتي تشمل مجمع الصالحية العريق ومشاريع عقارية اخرى متميزة، وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من مشروع الشركة الأضخم - وهو ايضاً داخل مدينة الكويت - مشروع العاصمة ومتوقع افتتاحه منتصف العام المقبل.

وفي النهاية اشاد غازي النفيسي بالجهود التي تبذلها اجهزة الدولة لاسيما بلدية الكويت في فتح قنوات اتصال مباشر مع المطورين العقاريين في الدولة والاستفادة من تراكم الخبرات في دعم خططهم ورؤياهم المستقبلية.

