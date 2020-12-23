«علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط» سلَّطت الضوء على فرص الشركات بعد الترقية

مال وأعمال

نظمت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) - فرع الكويت - حلقة عمل نقاشية افتراضية لمناقشة النتائج والفرص الناشئة عن انضمام الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، بالتعاون مع بورصة الكويت واتحاد شركات الاستثمار، وبحضور ما يقارب 100 مشارك من الشركات المدرجة وشركات الاستثمار المحلية.

وقاد الحلقة النقاشية رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم، وأوليفر شوتزمان الرئيس التنفيذي لشركة اريديوم للاستشارات، حيث تم تسليط الضوء على ترقية MSCI للأسواق الكويتية والاقليمية بشكلٍ تفصيليٍ، وما لها من آثار لمختصي علاقات المستثمرين. اضافة إلى ذلك، تم استعراض بعض الأمثلة حول كيفية استجابة الأسواق الاقليمية الأخرى للترقية والدروس الرئيسة المستفادة من هذا الانجاز.

تعليقاً على الترقية، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: «ادى انضمام سبع شركات مدرجة في السوق إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة واكتمال عملية الترقية في 30 نوفمبر إلى تدفقات غير مسبوقة إلى سوق المال الكويتي، وساهم في تحقيق تداولات بقيمة تجاوزت 961,6 مليون دينار في يومٍ واحد. لقد تمكنت بورصة الكويت من مواصلة التعاون مع شركائها في منظومة سوق المال والأطراف المعنية محلياً ودولياً لتحقيق افضل النتائج لهذا الحدث، الذي يعد ثمرة نجاح للعديد من التطورات عبر السنوات الأخيرة».

وأضافت العبدالكريم «نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، التي نحرص على تكريسها من اجل دعم المختصين في علاقات المستثمرين، وتمكين الشركات المدرجة من تبني سياسات واستراتيجيات فاعلة ومؤثرة تساهم بشكلٍ فعال في نمو الشركات، وتطوير سوق المال الكويتي».

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) ورئيس فرعها في الكويت محمد عبدال - الذي يشغل ايضا منصب الرئيس التنفيذي للاتصالات وعلاقات المستثمرين في مجموعة زين - «انضمام سبع شركات مدرجة إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مؤخراً يعتبر فرصة جوهرية ليس للشركات المدرجة فقط، بل للسوق الكويتي والأسواق الاقليمية الأخرى ايضاً».

وأوضح عبدال قائلا: «تعمل الجمعية مع كافة البورصات والهيئات في المنطقة لدعم مجال علاقات المستثمرين ورفع مستوى الشفافية في اسواق المال، ويعتبر هذا الانجاز للسوق الكويتي خير برهان للاستمرار بالعمل لانشاء سوقٍ مالي مبني على الكفاءة وخير دليل على القوة والقدرات التي تملكها الدولة كوجهة استثمارية عالمية».

واذ اثنت جمعية علاقات المستثمرين على التطورات الأخيرة التي تشهدها السوق الكويتية، فانها رحبت في ذات الوقت بانضمام دلال الدوسري رئيس علاقات المستثمرين في بنك الخليج إلى مجلس ادارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، ليمثل الكويت عضوين في مجلس ادارة الجمعية، مبينة ان انضمام كفاءات إلى الجمعية سيسهم حتماً بمواصلة تقديم المبادرات القيمة والأفكار المبتكرة مستقبلا.

