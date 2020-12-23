«المدفوعات الخليجية» أطلقت نظام «آفاق»

مال وأعمال

أطلقت شركة المدفوعات الخليجية المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي «آفاق».

وقالت الشركة انه بدأ في 10 ديسمبر الحالي تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي من خلال نظام المدفوعات «آفاق» فيما ستنضم بقية البنوك المركزية الخليجية الى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها. وبينت ان نظام المدفوعات الخليجي «آفاق» يقدم العديد من المزايا من ابرزها اختصار الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود حيث سيتم تنفيذ الحوالة المالية خلال لحظات وذلك بفضل تقنية التحويلات الآنية المستمرة (RTGS). واضافت ان النظام يوفر بيئة على قدر عال من الأمن لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر امن المعلومات من خلال الاستفادة من احدث التقنيات المتاحة في هذا المجال وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية علاوة على ذلك يسهم النظام بتخفيض كلفة التحويل على العملاء. وقالت ان هذا النظام يعد جزءا من بنية تحتية اقليمية تعمل الشركة على تطويرها لتستند عليها نظم المدفوعات الاقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

