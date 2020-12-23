102 مليار دولار إصدارات السندات في الشرق الأوسط

مال وأعمال

نشاط غير مسبوقٍ شهده مجال اصدار السندات، وينطبق هذا ايضاً على منطقة الشرق الأوسط تحديداً والتي شهدت هذا العام معدلات اصدار قياسي بلغ مجموعها 102 مليار دولار، وسط غياب السندات الكويتية الحكومية، وتراوح حجم اصدار السندات بين 20 و30 مليون دولاراً في عام 2015، وقد شهد منذ ذلك الحين ارتفاعاً هائلاً مدفوعاً باصدارات الحكومات الاقليمية بشكل رئيس. وفي حين تهيمن الشركات على مشهد اصدار السندات في الأسواق المتقدمة، اعتمدت شركات المنطقة عملياً على الأسهم والاقتراض المصرفي أو مزيج يجمع بينهما لتأمين التمويل المطلوب لعملياتها. وقد كانت عمليات اصدار شركات المنطقة للسندات مقتصرة على الجهات المرتبطة بالحكومة، والمؤسسات المالية ايضاً، لكن كنتيجة مباشرة لزيادة الاصدارات السيادية في المنطقة (بسبب انخفاض اسعار النفط وأزمة «كوفيد-19» أخيراً)، ظهر اثر جانبي ايجابي يتمثل في انشاء «منحنى العائد» بدلاً لذلك، والذي يسمح للشركات المحلية الآن بتسعير اصداراتها الخاصة للمستثمرين.

