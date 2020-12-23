العجمي: 10 أعوام لبدء الإنتاج النفطي التجاري من البحر

النفط و الغاز

قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت محمد دواس العجمي أن عمليات الاستكشاف البحري في الكويت ليست بالجديدة حيث كانت هناك محاولات في السابق وتحديداً في فترة الثمانينيات أو قبلها، وقامت الشركة في 2013 و 2014 بعمل مسح زلزالي كامل للمنطقة البحرية والتي غطت حوالي 6-7 الاف كيلو مترات مربعة باستخدام أفضل التكنولوجيا العالمية في المسح البحري.

وذكر العجمي خلال الندوة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط أمس بعنوان «مشروع الحفر البحري»، أن «نفط الكويت» قامت خلال الفترة الماضية من انتهاء المسوحات بعمل الخرائط وتحديد اماكن الحفر ذات الاحتماليات العالية لوجود نفط أو غاز، وعقب الشواهد المشجعة لعمل حفر استكشافي قامت الشركة بتوقيع عقد الحفر البحري مع شركة هاليبرتون في شهر يوليو 2019، وذلك بعد طرح الشركة المشروع كممارسة على المقاولين العالمين المتخصصين في الحفر البحري، وتعتبر هذه الخطوة هي باكورة الحفر الاستكشافي في الكويت.

وأوضح ان شركة نفط الكويت قامت بتحديد حفر 6 آبار بحرية 3 منها عبارة عن مكامن طباشرية و 3 أخرى آبار جوراسية، وحددت الشركة فترة عام من توقيع العقد لمباشرة الحفر البحري، حيث كان من المقرر أن تبدأ العمليات الرسمية في شهر يوليو 2020، ولكن هذه الفترة تزامنت مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) وهو ما انعكس سلباً على المشروع، وتعمل الشركة حاليا مع المقاول لجلب الابراج وتجهيز الامور اللوجستية من تجهيز الميناء وغيرها من الامور.

تأخير العقد

وذكر ان شركة هاليبرتون قدمت بعض المواعيد المبدئية لمباشرة الاعمال خلال العام المقبل حيث نتوقع ان يتم البدء في العمليات اللوجيستية في القريب.

وحول مدى تأثير جائحة كورونا على الكلفة المالية للمشروع ككل أو تغيير الدارسات الخاصة بالمسوحات الزلزالية قال العجمي أن مجموعة الاستكشاف قامت منذ عام 2014 بتنفيذ عملية المسح الزلزالي لبحر الكويت وخلال الاعوام اللاحقة وتحديداً في 2017 و 2018 تمت دراسة المسوحات واستخلاص أفضل النتائج وبناءا على تلك النتائج فإن أي تأخير أو إلغاء للمشروع لن يؤثر على تلك الدارسات التي استخدمت فيها أحدث التكنولوجيا العالمية، كما أن الشركة ليس عندها أي دراسة أو توقع للحصول على أسعار مالية أفضل من المقاولين في حال إلغاء المشروع والحصول على عروض مالية جديدة من الشركات العالمية.

3 سنوات للحفر

وكشف العجمي ان عمليات الانتاج من البحر لن تكون قبل 10 سنوات من الآن وذلك في أفضل الأحوال، حيث أن عمليات الحفر تستغرق 3 سنوات من مباشرة العقد غير المحددة إلى الان، وعقب عملية الحفر ووجود استكشافات نفطية ستقوم الشركة بتطوير هذه الابار وحفر آبار جديدة تحديدية لتحديد حجم الإنتاج، ولاحقاً عمل المنشآت النفطية من خطوط انتاج ومراكز تجميع لاستكمال البنية التحتية للبحر، مشدداً على ان الدورة المستندية للإنتاج طويلة وتأخذ في الغالب في الشركة من عامين إلى 3 أعوام.

وفي سؤال حول مدى تأثير القرارات التي اتخذتها مؤسسة البترول لترشيد الانفاق مع تنفيذ مشروع الحفر البحري قال العجمي إن قرارات مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة كانت لمجابهة جائحة كورونا في البلاد وما نتج عنها من انخفاض أسعار النفط لمستويات تاريخية، ولكن مشروع الحفر البحري ما هو إلا بداية للاستكشاف يعقبها مراحل عديدة ستكون بعد سنوات وليس الان، وبالتالي فإن ترشيد الانفاق حاليا لا يتعارض مع تنفيذ المشروع في مراحله الأولى.

منطقة «بكر»

وشدد العجمي على ان المنطقة البحرية تعتبر منطقة «بكر» وواعدة لإنتاج النفط في الكويت مستقبلاً، كما أنها تحتاج استثمارات مليارية للاستفادة من هذه الامكانيات الهائلة.

وذكر ان شركة نفط الكويت حددت 6 آبار استكشافية وليست انتاجية للحفر البحري، وقامت مؤسسة البترول الكويتية وضمن استراتيجية 2040 بوضع رقم افتراضي للإنتاج من البحر يبلغ نحو 80-100 ألف برميل يومياً، وهذا الرقم لا يمثل الرقم الفعلي للإنتاج مستقبلاً من البحر.

الاجتماعات التنسيقية

من جانبه، قال رئيس فريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية في مجموعة الاستكشاف بنفط الكويت جراح الجناعي ان تداخل مشروع الحفر البحري مع العديد من الجهات والوزارات في الدولة فان شركة نفط الكويت عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية مع تلك الجهات، حيث كانت هناك اسهامات كبيرة من جهات على رأسها المؤسسة العامة للموانئ ووزارة المواصلات والدفاع والداخلية.

وحول عمليات المسح الزلزالي التي ستنفذها الشركة في منطقة غرب الكويت ومطربة قال الجناعي ان «نفط الكويت» تهدف لتنفيذ مسح زلزالي عالي الدقة في منطقة غرب الكويت وذلك لتطوير الابار المنتجة في حقل المناقيش وعبدلي وغيرها من الحقول، وتهدف هذه المسوحات الى تعزيز عمليات التطوير والفهم الأكبر للمكامن النفطية في المنطقة واستخدام احدث التكنولوجيا العالمية في تنفيذ المسوحات وإعطاء فهم اوضح لعمليات إدارة المكامن النفطية في المنطقة، مشددا على ان اخر مسح زلزالي تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995.

