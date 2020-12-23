تماضر الصباح: «الحفر البحري» من أهم المشاريع

النفط و الغاز

قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية إن مشروع الحفر البحري يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذها الكويت في إطار استراتيجية شركة نفط الكويت لزيادة الانتاج بحلول عام 2040.

وذكرت الشيخة تماضر الخالد ان الكويت ستدخل عهداً جديداً على صعيد إنتاج النفط والغاز مع بداية الانتاج البحري، ونتمنى أن تكون مشرقة ونقطة انطلاق حقيقية نحو آفاق رحبة وواعدة للصناعة النفطية الكويتية، لاسيما وأننا على إدراك تام بمدى أهمية الفرص الكبيرة المتاحة في البحر، والتي توصلت إليها كل الدراسات والأبحاث التي أجريت من قبل شركة نفط الكويت خلال الفترة السابقة.

وقدمت خلال المداخلة الشكر إلى شركة نفط الكويت ولجميع العاملين على المشروع والجهد الذي بذله الجميع من الدراسات والتحضيرات والاجتماعات على جميع الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية، وحرص الشركة على ضمان أفضل الشروط التعاقدية والفنية في هذا المجال.

