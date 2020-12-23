«البترول الوطنية» احتفت بـ 60 عاماً على تأسيسها بإصدار «الوطنية»

النفط و الغاز

أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية العدد الخاص من مجلة «الوطنية» الشهرية الصادرة عن الشركة، والمكرس للاحتفاء بمرور ستين عاماً على تأسيسها (1960- 2020).

ويتضمن العدد كلمة للرئيس التنفيذي بهذه المناسبة، واستعراضا لمحطات من تاريخ الشركة، ولمحات عن تطورها ومشاريعها، ومصافيها، وأداء دوائرها وأقسامها المختلفة.

وتضمنت افتتاحية العدد من مجلة الوطنية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس الشركة كلمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام ورئيس التحرير خلود المطيري التي قالت فيها: اننا نكرّس هذا العدد الخاص من مجلة «الوطنية» للحديث عن شركة البترول الوطنية الكويتية، والتطورات التي شهدتها، والأشواط التي قطعتها الشركة على مدار 60 عاماً من عمرها، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيسها الستين، التي صادفت الخامس من أكتوبر الماضي.

واضافت انه في مثل هذا اليوم من عام 1960 صدر المرسوم الأميري الخاص بتأسيس الشركة، ممهوراً بتوقيع أمير البلاد الأسبق الشيخ عبدالله السالم الصباح -طيب الله ثراه-.

وزادت: جاء تأسيس الشركة في مرحلة تعد بمثابة الانطلاقة الحقيقية لصناعة النفط الكويتية، والتوسع في أعمالها، والتطور المتنامي في منتجاتها، وتزامن ذلك أيضاً مع صعود نجم الكويت كواحدة من أهم الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم.

واشارت المطيري الى أن المتأمل لمسيرة «البترول الوطنية»، منذ بداياتها وحتى وقتنا الحاضر، لا شك أنه سيلاحظ مؤشرات التقدم في أدائها، والتعاظم في حجم وتأثير أدوارها ومسؤولياتها، حتى غدت إحدى شركات تكرير النفط المعروفة إقليمياً وعالمياً.

وشددت على انه بلا شك أن المكانة التي وصلت إليها الشركة لم تكن لتتحقق لولا جهود وعطاءات الأجيال المتعاقبة من موظفيها، وهم الذين تنظر إليهم الشركة بوصفهم أثمن أصولها، وحجر الأساس التي ترتكز عليه في تنفيذ خططها واستراتيجياتها، ودائماً ما نفخر بهم، وبولائهم لشركتهم، الذي هو بالنهاية ولاء لوطنهم ولمصالح شعبهم.

واختتمت المطيري: اذا كانت الظروف الراهنة التي ترتبت عن جائحة «كورونا» قد حالت دون الاحتفاء كما يجب بهذه المناسبة المتميزة، لكن هذا لا يقلل بأي حال من شأنها باعتبارها إحدى المحطات التاريخية في مسيرة شركتنا، التي تواصل بعزيمة وإصرار أداء دورها الاقتصادي والوطني.

