روجينا تنافس في رمضان بـ«بنت السلطان»

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تستعد النجمة المصرية روجينا، للسباق الرمضاني المقبل، بمسلسل يحمل اسم «بنت السلطان»، بعدما تألقت في أكثر من عمل خلال الآونة الأخيرة. ونشرت روجينا صورة للفنان باسم سمرة واحمد مجدي، لتعلن انهما أبطال معها، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام»: «مسلسل (بنت السلطان) رمضان 2021 باسم سمرة وأحمد مجدى تاليف ايمن سلامة اخراج احمد شفيق انتاج ممدوح شاهين باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح».

يذكر أن أخر مشاركة درامية للفنانة روجينا، كانت من خلال مسلسل «اسود فاتح»، الذي عرض خلال الأيام الماضية، والذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، وكانت أخر مشاركة درامية لها في المارثون الرمضاني، من خلال مسلسل «البرنس»، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، واستطاعت روجينا أن تحقق نجاحاً ملحوظاً من خلال شخصية «فدوى».

