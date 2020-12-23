محمد الشرنوبي أعلن إصابته بـ«كورونا»

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أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي، اصابته بفيروس كورونا «كوفيد-19». وكتب الشرنوبي عبر خاصية الـ«ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»: «عملت مسحة «كورونا» وطلعت ايجابية، الحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا». على جانب آخر يشارك محمد الشرنوبي، في مسلسل «لؤلؤ»، المقرر عرضه يوم 27 ديسمبر الحالي، على قناة ON E. يجسد الشرنوبي في خلال الأحداث شخصية مطرب، وستجمعه علاقة صداقة قوية بزميلته لؤلؤ، ومع مرور الوقت ستتحول هذه العلاقة الى ارتباط. مسلسل «لؤلؤ» يشارك في بطولته الى جوار الفنانة مي عمر كل من الفنانين، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وادوارد، وهيدي كرم.

