عبدالعزيز الضويحي: التراث الغنائي الكويتي مصيره «الزوال»

إضاءات

«احنا موجودون.. ولكن قلة الشركات الانتاجية واحتكار البعض منها في الساحة لاسماء فنانين معينين وبالتالي تؤدي الى صعوبة انتاج اعمالنا الغنائية وهذه اجابتي على من يقول «وينك..؟» بتلك الكلمات اجاب الفنان عبدالعزيز الضويحي في حديثه الخاص مع «النهار» عن تساؤل الجمهور حول غياب اعماله الفنية الجديدة.

واما عن ظهوره في الوسائل الاعلامية قال: «مامنه فايدة» اذا كنت اكرر الاغاني المسموعة خاصة ان الظهورالاعلامي لمجرد الظهور فقط هو لايعني للمشاهد بأي شيء ولاحتى اهتم في هذا الامر وليس الامر على صعيد الشاشة بل وحتى الى المستمع في الاذاعة.. ومن يقول انني غائب فانا دائم التواصل مع المتابعين عبر السوشيل ميديا سواء عبر «اللايف» او الرد على راسائلهم.

السمرات

وبسؤاله عما اذا كان عدد متابعي «السمرات» محصورا بعدد معين قال: نعم الجلسات محصورة على عدد معين ولكن هذا العدد قابل للزيادة ومن خلال زياراتي الى سلطنة عمان حضرت «سمرة» كان عدد الحضور فيها تجاوز 5 آلاف ونرى من خلال تلك السمرات التفاعل المباشر والذي يستمد منه الفنان طاقته وجهده.

وعن رأيه بجلسات «الاونلاين» قال عنها: اراها ايجابية والدليل على ذلك زيادة اعداد المتابعين لتلك الجلسات «اللايف» ووصلت فيها المشاهدات الى ارقام قياسية ومشاهدات عالية وخاصة خلال ازمة «كورونا».

واما عن طريقة ارضائه للجمهور الكويتي خاصة انه ذويق قال «ليس الجمهور الكويتي هو الذويق فقط فهناك اخرون في الخليج ايضا ولكن المقياس ان تقدم ماهو جديد وان اتقدم ايضا الاغنية المكتملة وبطريقة يستحسنها المستمع».

مسؤولية

وعن وجود الفنان الكويتي في قائمة اي مهرجان غنائي خارج الكويت قال: اي فنان يكون ضمن قائمة الحفلات في خارج الكويت فانه امام مسؤولية واي خلل او خطاء فهناك من يلاحظ وعليه ان يكون حريصا في اختيارته وطريقة ادائه.

امتداد وبسؤاله عما اذا يعتبره البعض بانه امتداد للفنانين الشعبيين قال: كل جيل يعتبر امتداداً للجيل الذي قبله وبالتالي يستكمل ما قام به الكبار ويشترط ان يكون فناناً متميزاً وكان هناك فنانون كبار معروفون بادائهم واغانيهم وبعده ظهر الجيل الاخر واستكملوا المسيرة وتواجدهم في الساحة حاليا هو تأكيد على كلامي.

اندثار

واما عن التراث الكويتي الغنائي واستمراريته قال: لا ارى ان هناك استمرارية للتراث الغنائي الكويتي لانني اعتقد ان مصير تلك الالوان الغنائية الى الزوال والاندثار وسؤالي هنا من يؤدي الفن البحري ماعدا فرق شعبية معينة وهم كبار في السن واذا لم يكن هناك من يؤدي بنفس الاغنية وعلى اصولها من الممكن انها لن تكون امتداداً متواصلا كما ان فن الصوت اصبح قليلاً من يؤديه.. واذا تم ذلك فهناك جمهور لايستجيب لهذا الفن والفنون الاخرى مثل «الطنبوره» و«الليوه» ولذلك لا ارى لها مستقبلاً في ظل عدم الاهتمام وفي ضوء ذلك اتمنى ان يكون هناك اهتمام بتلك الفنون وبهذا التراث الغنائي من الاجهزة المعنية بهذا الامر حتى لايندثر نهائيا وهذا الامر نعول عليه من خلال دور وزارة الاعلام والقطاعات التابعة لها التي تهتم في المجال الغنائي وان تلزم الفنانين بالمشاركة عبر التكليف والاهم من ذلك ان يتم عرض تلك الاعمال بعد تصويرها عبر شاشة التلفزيون وبثها عبر المحطات الاذاعية.

نشاز

وعن وجود فنانين صنعتهم «التكنولوجيا» قال: نعم التكنولوجيا صنعت عدداً من الفنانين في الساحة الغنائية وبفضل هذه التقنية تخفي الصوت النشاز وتظهره بصورة مختلفة وتزيل عنه هذه الصفة وتعديل صوته من خلال اجهزة معينة والامتحان الافضل لهؤلاء هو الحفل «اللايف».

تطور

وعن وجود نوع معين من الاغاني فرضت على الساحة الغنائية والبعض يعتبرها تطورا قال: لا اراها تطوراً.. لان التطور في الاغاني هو ان نجعل الاغنية جميلة ولا اخرب صورة الفن الكويتي المعروف بالكلمة الشجية والساحرة بعكس بعض الاغاني الحالية واذا كان هذا المسار او تلك النوعية من الاغاني هي الطاغية فاننا لانعرف ماذا سوف نسمع خلال السنوات القادمة.

