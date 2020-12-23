إلغاء دورة 2021 من مهرجان فوزول الدولي للسينما الآسيوية في فرنسا

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أعلن منظّمو المهرجان الدولي للسينما الآسيوية (فيكا) تأجيل دورته السابعة والعشرين التي كان يفترض أن تقام من 26 يناير والى فبراير 2021 في فوزول (شرق فرنسا) الى فبراير 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح جان مارك ومارتين تيروان في بيان أنهما قررا بكل أسى الغاء دورة 2021 كليا بعدما كانا الأسبوع الفائت أعلنا أنها ستقام افتراضيا نظرا الى الوضع الصحي.

وشرحا أنهما حاولا مع الفريق التقني «الى انقاذ مسابقتي الافلام الروائية والوثائقية عبر اقامتهما افتراضيا»، لكنّهما عدلا عن هذه المبادرة «في ضوء الرفض القاطع من بعض المنتجين الذين أبدوا خشيتهم من قرصنة بعض الأفلام التي تُقدّم عروضُها الأولى العالمية أو الأوروبية أو الفرنسية خلال المهرجان».

وأضافا «اتخذنا بحزن لامتناهٍ قرار تأجيل الدورة السابعة والعشرين الى فبراير 2022».

وكان جان مارك ومارتين تيروان اطلقا «فيكا» عام 1995، وهو أقدم مهرجان في أوروبا مخصص للسينما الآسيوية، والأكثر استقطابا للجمهور، اذ يقبل عليه نحو 30 ألف مشاهد سنويا.

