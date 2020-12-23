وفاء عامر ضيفة شرف في «لحم غزال»

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كشفت الفنانة وفاء عامر عن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل «لحم غزال» مع الفنانة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021 مشيرة الى أنها سعيدة بالدور لأنه جديد ولم تقدمه قبل ذلك رغم أنه ليس دورا كبيرا من حيث المساحة ولكنه مهم وتتطلع أن يكون مميزا ويلقى اعجاب الجمهور في رمضان.

وأنهت وفاء عامر أخيراً تصوير مسلسلها «سكن البنات» من 60 حلقة والذى يعرض حاليا، وشارك في بطولته أيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالى، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، الهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى واخراج محمد النقلى.

كما يعرض لها في السينمات فيلم «خان تيولا» بطولة نضال الشافعي ومحمود البزاوي، وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي، تأليف واخراج وسام المدنى.

