«الصحة العالمية»: «كورونا المتحور» تحت السيطرة

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واشنطن - جنيف - الوكالات: اكدت منظمة الصحة العالمية ان السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» تنتشر بوتيرة اسرع ولكنها «ليست خارج السيطرة»، داعية الى تطبيق الاجراءات الصحية المعتادة فيما اكد مسؤول اميركي انه لا دليل حتى الان على ان السلالة الجديدة اكثر عدوى.

وقال مايكل راين مسؤول الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي «سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز الى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها بناء عليه فان الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة». وتقول منظمة الصحة العالمية ان كل عشرة اشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكنهم نقل العدوى الى 15 آخرين في المتوسط في حين ان معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل الى 11 شخصا.

وأضاف راين، «رغم ان الفيروس بات اكثر فاعلية الى حد ما على صعيد الانتشار يمكن وقفه»، مؤكدا ان «الاجراءات المعمول بها حاليا في محلها. علينا مواصلة القيام بما قمنا به» حتى الآن. وتابع «قد يكون علينا ان نفعل ذلك بكثافة اكبر بقليل ولوقت اطول للتأكد من قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس». وهذه التصريحات بمثابة رد على ما اعلنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد والذي اعتبر ان «السلالة الجديدة هي خارج السيطرة».

من جهته اكد مسؤول اميركي كبير ان «لا دليل قاطعاً» حتى الآن على ان السلالة الجديد لفيروس «كورونا» المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا هي اكثر عدوى، لكنه اشار الى ان الولايات المتحدة تجري دراسات لمعرفة المزيد.

وأوضح منصف السلاوي، مستشار مدير برنامج «وارب سبيد» الذي اطلقته الحكومة الأميركية لتطوير لقاحات ضد فيروس «كورونا» وتوزيعها، انه يتوقع ان تظهر التجارب المخبرية ان السلالة الجديدة ستستجيب للقاحات والعلاجات الحالية.

وفيما اغلقت عدة دول حدودها امام بريطانيا، قال السلاوي انه من الممكن ان تكون السلالة منتشرة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة، لكن العلماء لم يباشروا البحث عنها الا مؤخراً، مما خلق انطباعاً بحدوث زيادة حين بدأوا ذلك. وشدد المتخصص في اللقاحات والمدير التنفيذي السابق في قطاع الأدوية على ان «لا دليل قاطعاً على ان هذا الفيروس هو في الواقع اكثر قابلية للانتقال (لكن) هناك دليلا واضحا على وجود المزيد منه بين السكان». وتابع «قد يكون الأمر مجرد تصنيف حدث في الظل ونحن نشهد الآن طفرة او ربما تكون لديه قابلية اعلى للانتقال». وأضاف «ما هو واضح هو انه ليس مسبباً اكثر للمرض»، مما يعني انه لم يثبت انه يسبب مرضاً اكثر خطورة وفي ما يتعلق بمسألة حدة العدوى، يجب اجراء تجارب على حيوانات مستضيفة للفيروس ويتم نقل العدوى لها بشكل متعمد، من اجل تحديد السبب والنتيجة. وستوضح هذه التجارب مستوى الحمل الفيروسي المطلوب لاصابة حيوان آخر. وقال السلاوي ان المعاهد الوطنية للصحة بدأت دراسات مخبرية حول السلالة الجديدة لتحديد ما اذا كانت الأجسام المضادة ضد سلالة «كوفيد-19» الأكثر انتشاراً ستكون فعالة ضدها معتبراً ان «هذه هي على الأرجح النتيجة المتوقعة». وستستخدم الاختبارات الأجسام المضادة المأخوذة من المرضى المتعافين والأجسام المضادة التي تولدها اللقاحات والأجسام المضادة المصنعة في المختبر وسيستغرق اجراؤها بضعة اسابيع.

