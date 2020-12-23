«بيونتيك»: لقاحنا فعّال ضد السلالة الجديدة ويمكننا إنتاج تطعيم آخر «خلال 6 أسابيع»

عربيات ودوليات

برلين- الوكالات: اعلن الرئيس التنفيذي لمختبر «بيونتيك» الألماني اوغور شاهين ان المختبر الذي طور مع شركة «فايزر» الأميركية اول لقاح ضد «كورونا» تم ترخيصه في العالم قادر على توفير لقاح جديد «خلال 6 اسابيع» في حال تحول الفيروس كما حصل في بريطانيا وقال شاهين «نحن قادرون تقنياً على انتاج لقاح جديد خلال 6 اسابيع». وأضاف في مؤتمر صحافي في ماينز في غرب المانيا غداة اعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي «في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في انه بامكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحول الجديد» للفيروس. وأوضح ان شركة الأدوية الألمانية واثقة من ان لقاح فيروس «كورونا» الخاص بها فعال ضد السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد تماما. وذكر «لانعرف في الوقت الحالي ما اذا كان لقاحنا قادرا ايضا على توفير الحماية من هذا النوع الجديد لكن نظرا لأن البروتينات الموجودة في السلالة الجديدة هي 99% وهي نفس النسبة في السلالات السائدة فان «بيونتك» لديها ثقة علمية في اللقاح». من جانبه اكد رئيس شركة «بيونتيك» الألمانية، اوغور شاهين ان الشركة اختبرت بالفعل اللقاح ضد 20 نوعا من السلالات المختلفة وحققت استجابة مناعية ناجحة ادت الى تعطيل الفيروس. وقال شاهين ان السلالة الجديدة هي طفرة اقوى وسيتم اختبار اللقاح ضدها خلال الأسبوعين المقبلين.

في غضون ذلك اصدرت الوكالة الأوروبية للدواء بيانا بشأن فعالية لقاح فيروس «كورونا» ومدى خطورة السلالة الجديدة التي انطلقت من بريطانيا وأثارت الرعب في اوروبا وأفريقيا. وقالت الوكالة الأوروبية للدواء «سنحتاج الى مزيد من اللقاحات لكي نلبي الحاجة ليس في اوروبا فحسب بل في كل دول العالم» وبشأن السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا اخيرا، قالت الوكالة «ليس هناك ادلة على ان اللقاح لن ينجح ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا» وقالت المديرة العامة للوكالة ايمير كوك «حتى الآن ليس هناك اي دليل يوحي ان هذا اللقاح يفتقر الى الفاعلية ضد السلالة الجديدة».

