«الهروب الكبير».. أضواء لندن تومض وحيدة في شوارع الأشباح

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لندن - الوكالات: تحولت العاصمة البريطانية لندن الى مدينة معزولة عن العالم، بعد ظهور طفرة جديدة اكثر انتشارا لفيروس كورونا وحسب التقديرات الحكومية، فان العاصمة الواقعة جنوب شرقي البلاد هي اكثر المناطق تضررا من تلك الطفرة.

وعاشت عاصمة الضباب اجواء من الخوف والهلع، بعد اعلان الحكومة البريطانية اجراءات مشددة حولها، لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» وتم الغاء كل قرارات التخفيف من اجل الاحتفال بأعياد الميلاد، ما دفع الآلاف من سكان العاصمة للمغادرة قبل بداية قرارات منع التنقل. وبدت الميادين والشوارع الرئيسية في العاصمة خالية، الا من سيارات قليلة وبعض المارة، بينما اغلقت المتاجر ابوابها، وظلت زينة اعياد الميلاد بدون زوار، في مشهد يعيد للأذهان، بداية انتشار وباء «كورونا» قبل اشهر، والاغلاق الشامل الذي عاشه العالم.

وأغلقت العشرات من الدول في العالم اجواءها في وجه الطائرات القادمة من بريطانيا وخصوصا من مطارات لندن، وهو ما احدث حالة من الفوضى في مطار هيثرو بعد الغاء العشرات من الرحلات الجوية. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لآلاف الأشخاص وهم يتقاطرون على مطار هيثرو علهم يعثرون على رحلة جوية تضعهم خارج لندن قبل ان تصبح معزولة عن العالم، وأغلب هؤلاء اضطروا للعودة بخفي حنين. ولم يكن الوضع في محطات القطار في العاصمة بحال افضل؛ بل شهدت جلها حالة تجمع غير مسبوق لآلاف المسافرين الراغبين في الخروج من لندن، قبل ان يفرض عليها الاغلاق، رغبة في قضاء اعياد الميلاد مع اسرهم وعائلاتهم بعيدا عن العاصمة، التي ستفتقد للاحتفال هذه السنة.

هذا الوضع ادى، حسب باتريك فالنس، رئيس مجموعة الاستشارة الطبية للطوارئ، لخروج السلالة الجديدة الى اغلب المناطق في بريطانيا. وأعلنت الشرطة البريطانية انزالا مكثفا للأمن في كل محطات القطار، والتشدد مع الراغبين في السفر بدون سبب، او من يثبت انه بعيد عن منطقة سكناه. وبجولة في وسط العاصمة حيث الميادين الشهيرة، والمتاجر، ومراكز التسوق، التي كانت في السابق مزارا للملايين من الأشخاص، يظهر وكأن المكان بات مهجورا وترك للأشباح، وحدها حركة سير متقطعة وخفيفة تكسر الصمت في وسط لندن.

ولا احد يريد عودة مشاهد سباق الناس نحو تخزين الأطعمة، وحالة الهلع التي اصابت الجميع، مع بداية الوباء؛ لكن القلق لا يغادر سكان العاصمة لندن، وهم يطالعون الأخبار التي تتحدث عن امكانية حدوث نقص في بعض المواد الغذائية، بعد قرار السلطات الفرنسية اغلاق معبر دوفر لمدة 48 ساعة ما ادى لتكدس الشاحنات بين بريطانيا وفرنسا. هذه الأزمة لن تظهر خلال اعياد الميلاد، حسب الشركة نفسها؛ لأن كل الشركات جهزت نفسها لزيادة الطلب خلال هذه الفترة؛ لكن قد تحدث في حال لم تعد حركة نقل البضائع سلسة بين فرنسا وبريطانيا.

