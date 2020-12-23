مصر: إصابات «كورونا» 10 أضعاف المُعلن رسمياً

عربيات ودوليات

كشف عضو باللجنة القومية لمواجهة «كورونا» في مصر ان العدد الحقيقي لاصابات الفيروس «10 أضعاف المُعلن» رسميا، وأن السلالة الثانية قد تكون موجودة بالفعل، في حين نفى رئيس اللجنة ظهورها في البلاد.

وقال عضو اللجنة القومية د. محمد النادي في تصريحات تلفزيونية ان الرقم الحقيقي لاصابات «كورونا» في مصر 10 أضعاف المعلن «وسنكون مجاملين ايضا لأن هذا اقل تقدير». وحول المخاوف من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وبعض الدول قال النادي «لو اجرينا دراسة جينية لفيروس كورونا قد نجد السلالة الجديدة في مصر».

وأضاف «أعتقد ان السلالة الجديدة موجودة في مصر، وهذا قيد الملاحظة وليس الدراسة، لم نقم بالدراسة بعد لكن نلاحظ هذا عبر مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار، وهي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر». وتابع ان السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف ان المرض بات قادرا على الانتشار بشكل اكبر وهذا ما حدث في بريطانيا حيث ارتفعت اعداد المصابين بشكل كبير لتسجل في يوم واحد ما يزيد على 27 الف حالة ونحو 500 وفاة.

في المقابل، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» د. حسام حسني «حتى هذه اللحظة لم تظهر لدينا آثار للسلالة الجديدة لفيروس «كورونا» المنتشرة في بريطانيا، ولكن علينا ان ننتبه جيدا ونكون حذرين». وقال حسني ان سبب زيادة الحالات هو الأماكن المغلقة الى جانب انتشار مرض الانفلونزا شتاء ما يساعد على انتشار «كوفيد-19» مضيفا «لكن ربنا كرمنا بأن السلالة الموجود في مصر جيدة ورحيمة».

في غضون ذلك اعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد امس 3 قرارات عاجلة تزامنا مع مستجدات فيروس «كورونا» وظهور السلالة الجديدة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المنحى الوبائي في البلاد بأعداد مصابي «كورونا» تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وأوقفت الوزيرة جميع اجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة كما ارسلت خطابا الى مديريات الصحة بجميع المحافظات توصي فيه بعدد من الاجراءات الاحترازية المشددة، التي يجب الأخذ بها، خاصة مع الدخول في الموجة الثانية وتزايد عدد مصابي فيروس «كورونا». ووجهت زايد بغلق مراكز الأفراح والدروس الخصوصية وحظر اقامة سرادقات العزاء وغيرها مما يماثلها من تجمعات تعمل على زيادة انتشار العدوى في الأماكن المختلفة.

