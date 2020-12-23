وزير التعليم يثير غضب المصريين: من يخف على ابنه فليعلمه في البيت

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القاهرة - الوكالات: اثار وزير التعليم المصري، طارق شوقي، موجة من الغضب، بعد تصريح ادلى به في مؤتمر صحافي اعلن خلاله تدابير جديدة اتخذتها الوزارة لاستكمال العام الدراسي، في غمرة تزايد اعداد الاصابات بفيروس «كورونا» المستجد في مصر. ونقل مغردون عن الوزير قوله ان «من يخف على ابنه فليعلمه في البيت» وكان ذلك ردا على مطالبات اطلقها اولياء امور الطلاب والمتعلقة بضرورة غلق المدارس وتعليق التعليم الى غاية التحكم في الوباء.

وردا على الوزير اطلق مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ «الأولياء خط احمر» الى جانب وسم آخر بعنوان «اغلاق المدارس والجامعات».

لكن الوزير وخلال مداخلة تلفزيونية عاد وأكد ان الوزارة ماضية في قرارها باستكمال العام الدراسي وطلب من الأولياء الغاء مفردات مثل «الغاء، اغلاق، امتحانات في البيت.. من قاموسهم» على حد تعبيره. وفي ذات السياق اوضح شوقي ان الوزارة قررت ترك خيار الحضور او الغياب الى الطلاب وأوليائهم، وكشف انه تم رفع الغياب عمن يرغب في مواصلة الدراسة عن بعد فيما تبقى من العام الدراسي اي ان الغيابات لن تحتسب، لكن الدراسة مستمرة.

