مكتبات إيران لا تعرف بغضاء السياسة

عربيات ودوليات

من الفرنسيين ألبير كامو وسيمون دو بوفوار، الياباني هاروكي موراكامي، الروسي أوسيب ماندلشتام، أو الأميركية ماري هيغينز كلارك، وصولا الى آن فرانك... تعج رفوف مكتبات طهران بمؤلفات كتاب أجانب يحظون بشعبية لدى قراء تشكل الاناث غالبيتهم.

وقالت نرجس مساوات، مديرة التحرير في دار نشر «ثالث» في ايران، لوكالة فرانس برس «النساء الايرانيات يقرأن أكثر، يترجمن أكثر، ويكتبن أكثر. هن أكثر حضورا من الرجال في سوق الكتب».

وقال رضا بهرامي (32 عاما)، مدير المكتبة الرئيسية لدار «جشمه»، ان «70 بالمئة من قرائنا هن من النساء».

وأوضح «ثمة ضجيج وترقب كبيرين (لا سيما على مواقع التواصل) يحيطان بالاصدارات الجديدة، وهذا يعزز المبيع»، وذلك خلال حديثه لفرانس برس في المكتبة الكائنة في شارع كريم خان الذي يعد، مع شارع انقلاب («الثورة»)، أشهر تجمعين للمكتبات وسط طهران.

وغالبا ما تجد العديد من الأعمال الناجحة في الغرب، طريقها سريعا الى الترجمة وتصبح متوافرة في الأسواق المحلية.

ويمكن العثور في العاصمة الايرانية، على مؤلفات عدة صدرت حديثا في الغرب، مترجمة الى اللغة الفارسية، مثل «العاقل: تاريخ مختصر للنوع البشري» للاسرائيلي يوفال نواه هراري، والكتاب عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخفايا عائلته الذي نشرته ابنة شقيقه ماري (صدر في يوليو)، وآخر لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون وابنتها تشلسي (2019)، ومذكرات ميشيل أوباما، السيدة الأولى سابقا في الولايات المتحدة. وفي مكتبة «جشمه»، تضمنت قائمة أكثر الروايات الأجنبية مبيعا في نوفمبر، «اسأل الغبار» للأميركي جون فانتي، و«تسوكورو تازاكي عديم اللون» لهاروكي موراكامي، و«الحزن العميق» للفرنسي جان-بول سارتر. واضطرت المكتبات في ايران، كمثيلاتها في العالم، الى التأقلم مع الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، خصوصا في فترات اغلاق المؤسسات غير الأساسية للحد من تفشي الوباء. ويقول بهرامي ان المكتبات كانت في الربيع «على شفير الانهيار، (لكن) منذ الصيف، المبيعات مرضية».

