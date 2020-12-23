الهجوم الإلكتروني.. اختراق «لا يعرف مداه» للخزانة الأميركية

عربيات ودوليات

واشنطن– الوكالات: انضم وزير العدل الأميركي وليام بار الى وزير الخارجية مايك بومبيو في تحميل روسيا مسؤولية عملية القرصنة التي طالت الولايات المتحدة أخيراً، بينما تحدث سيناتور ديموقراطي عن تعرض وزارة الخزانة الى اختراق خطير لا يعرف مداه. وقال بار للصحافيين «بناء على المعلومات الموجودة لدي، فانني متفق مع تقييمات وزير الخارجية بومبيو أن الروس هم من قاموا بذلك، ولكنني لن أقول أكثر من ذلك». وقبل أيام وجه بومبيو الاتهام لروسيا بالمسؤولية عن الاختراق السيبراني الذي وصفه بالواسع والمعقد. وأضاف بومبيو في برنامج «ذا مارك ليفين شو» أن الهجمات الالكترونية الواسعة «كانت كبيرة للغاية، وأعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول بشكل واضح جدا ان الروس انخرطوا في هذا النشاط».

من جهته، دعا عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي جيم هيمز الرئيس ترامب الى التحرك والوقوف في وجه الهجمات الالكترونية الأخيرة التي تعرضت لها مؤسسات أميركية حيوية. واتهم هيمز في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» روسيا بالوقوف وراء هذا الهجوم، مشيرا الى أن على الرئيس أن يكون واضحا مع موسكو بشأن ما قامت به.

وبشأن الأضرار التي سببتها عملية القرصنة، قال السيناتور الديموقراطي بمجلس الشيوخ رون وايدن ان موظفا يعمل في وزارة الخزانة أبلغ لجنة المالية بتعرض الوزارة لاختراق خطير لا يُعرف مداه منذ وقوعه في يوليو الماضي.

وقبل أيام أكدت الحكومة الأميركية أن حملة القرصنة الأخيرة التي تعرضت لها وكالات فدرالية، مستمرة وكبيرة وأثرت على شبكاتها.

وكشفت مصادر مطلعة أن متسللين تجسسوا على رسائل البريد الالكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين، وأن هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست الا قمة جبل الجليد. وقال بيان مشترك لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني والمخابرات الوطنية، ان الوضع يتطور، وان العمل جار لمعرفة الحجم الكامل للهجمات. وأكد البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ويجمع المعلومات الاستخباراتية، لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات ومتابعتها ووضع حد لها.

وأشار بيان السيناتور الديموقراطي الى أن مصلحة الضرائب الأميركية أخطرت لجنة المالية بعدم وجود دليل على تعرضها للقرصنة التي استهدفت برمجية شركة سولار ويندز.

أما ادارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فقد توعدت على لسان كبير موظفي البيت الأبيض المتورطين في عملية التجسس الالكتروني.

