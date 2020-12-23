نهائي كأس ولي العهد في 12 يناير

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تحدد يوم الثلاثاء 12 يناير المقبل موعداً لنهائي كأس ولي العهد على ستاد جابر الدولي حسبما أعلن اتحاد الكرة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر».

وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من المسابقة يوم 30 ديسمبر الحالي وتستمر لمدة أسبوعين وتقام بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

وتوجه رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بجزيل الشكر إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «على الدعمه اللامحدود لأبنائه الرياضيين وحرصه على تكليف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالحضور في المباراة النهائية ممثلاً عن سموه». وأكد اليوسف أن «سمو ولي العهد ورغم مشاغله الجسام كان حريصاً على دعم جميع الألعاب الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص».

ويقام الدور التمهيدي يومي 30 و31 ديسمبر الحالي، فيلتقي في المجموعة الأولى التي يترأسها الكويت حامل اللقب النصر مع برقان، والفحيحيل مع خيطان، واليرموك مع الساحل، على أن يلتقي الفائز من المباراة الأخيرة مع الكويت في الدور ثمن النهائي. ويلعب في المجموعة الثانية السالمية مع التضامن، والعربي مع الشباب، والقادسية مع الصليبخات، وكاظمة مع الجهراء. ويحمل القادسية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ 9 ألقاب بفارق لقب عن الكويت، ولقبين عن العربي، بينما توج السالمية بالكأس مرتين، وكاظمة مرة واحدة.

