الكويت والعربي يواجهان التضامن والشباب

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تختتم اليوم الجولة الرابعة عشرة قبل الأخيرة من دوري التصنيف بإقامة مباراتين تجمع الأولى العربي مع الشباب على ستاد الصداقة والسلام، ويلتقي في الثانية الكويت مع التضامن على ستاد مبارك العيار. وفي الوقت الذي ضمنت فيه أندية الكويت والعربي والشباب البقاء مع العشرة الكبار في مصاف دوري الدرجة الممتازة، تأكد هبوط التضامن إلى الدرجة الأولى، لذلك ستكون مواجهتا اليوم من أجل الاستعداد لمسابقة كأس ولي العهد التي تنطلق 30 ديسمبر الحالي.

في اللقاء الأول، يلعب العربي صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة القادم من انتصار معنوي على الكويت 3-1 في الجولة الماضية، مع الشباب السابع الذي يمتلك 18 نقطة في المركز السابع والذي خسر مباراته في الجولة الماضية أمام القادسية بهدفين نظيفين. وعوض العربي خسارته لكأس السوبر الأسبوع الماضي بالعرض الجيد الذي قدمه امام الكويت وتألق مجموعة من لاعبيه الشباب على رأسهم سليمان العوضي وبندر السلامة، ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفني المزيد من الوقت لهؤلاء اللاعبين في هذه الجولة والجولة القادمة.

وينتظر العربي وصول مدربه الجديد الكرواتي ميشا لقيادة الفريق في كأس ولي العهد ودوري الدرجة الممتازة، خصوصاً أن أداء الأخضر لم يكن مرضياً خلال الفترة الماضية باستثناء الفوز على القادسية والكويت.

في المقابل، ظهر الشباب بصورة مميزة في دوري التصنيف رغم إشراف أكثر من مدرب على الفريق قبل الاسقرار على المونتنيغري بوباتو سلافيلوب الذي قاد الفريق إلى مركز جيد بعيداً عن صراع الهبوط.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الكويت صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام العربي، واستعادة توازنه بعد العروض المتذبذبة التي قدمها في المسابقة، ومع أن الأبيض توج بأول ألقاب الموسم بفوزه بكأس السوبر وما زال هو المرشح الأبرز للتتويج بكل الألقاب، إلا أن مستوى الفريق غير مطمئن حتى بعد بعد إقالة الهولندي رود كرول وتعيين الوطني محمد عبدالله. ويفتقد الكويت اليوم خدمات نجمه العاجي جمعة سعيد الموقوف من قبل إدارة النادي عقاباً على اعتدائه على لاعب العربي بندر السلامة في مباراة الفريقين الجولة الماضية.

في المقابل، رغم البداية الجيدة للتضامن في المسابقة إلا أن أداء الفريق تراجع كثيراً ولم يظهر “أزرق الفروانية” بالصورة المنتظرة، بل خسر في المباريات الخمسة الأخيرة، وبات في حاجة إلى انتفاضة من أجل المنافسة على بطاقة العودة للدوري الممتاز الموسم المقبل.

