جيمس يحتاج للراحة

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قال نادي القادسية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم النيجيري جيمس أكواسا يحتاج للراحة فقط بعد إصابته في مباراة الأصفر مع كاظمة أول من أمس والتي انتهت بفوز القادسية 3-1 ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري التصنيف. وخرج جيمس من الملعب في الشوط الأول ونزل بديلاً عنه الشاب ناصر سالم، لكن النادي طمأن جماهير الفريق على اللاعب عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر»، موضحاً: “ أسفرت نتائج الفحوصات التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول جيمس عن شد قوي في العضله الخلفية ويحتاج للراحه فقط». ورفع الأصفر رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد كاظمة عند 22 نقطة، وتنتظر القادسية مباراة أمام خيطان السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دوري التصنيف، قبل أن يلتقي الصليبخات يوم 31 ديسمبر الحالي في الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد.

