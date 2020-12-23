الأبيض تفوق على الأصفر في «الطائرة»

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حقق الكويت انتصارا مستحقا على القادسية بثلاثة أشواط نظيفة في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي شهدت ايضاً فوز العربي على الشباب بالنتيجة ذاتها.

وبهذا الفوز انفرد الكويت بصدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، يأتي بعده كاظمة والعربي والقادسية بـ 5 نقاط لكل منهم، ثم الجهراء والشباب بـ 3 نقاط. وتقام البطولة بنظام الدوري من قسمين على أن يتوج باللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وفي المباراة الأولى تمكن الكويت من حسم المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط دون رد ليؤكد أحقيته في تسيد اللعبة في الوقت الحالي. وحاول القادسية في الشوط الأول تحقيق بداية قوية وتمكن من المحافظة على النتيجة متقاربة طوال الشوط قبل أن يحسمه الأبيض لصالحه بصعوبة 28-26.

وسيطر الكويت على الشوط الثاني بفضل تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي ليحسم الشوط دون صعوبة 25-14. وتحسن مستوى القادسية في الربع الثالث لكنه لم يتمكن من التفوق على خصمه القوي الذي انهى الشوط 25-22 محققاً انتصارا مستحقاً.

وفي المباراة الثانية، لم يجد العربي صعوبة في تجاوز خصمة بثلاثة أشواط دون مقابل بعد أن انهى الشوط الأول 25-16 والثاني 25-14 والثالث 25-13.

