العربي: إذا لم يتخذ الاتحاد قراراً بشأن «القرعة».. فلن نتعاون معه

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شدد النادي العربي على انه سيتخذ قراراً بعدم التعاون مع اتحاد الكرة في حال الاصرار على عدم اتخاذ القرار المناسب بشأن قرعة كأس الأمير التي أجريت أخيراً.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: يؤكد النادي العربي انه بانتظار اعتماد نتيجة القرعة المعترف بها لكأس الأمير وهي التي أجريت اولا وتم اعادتها لمبررات غير مقنعة، الأمر الذي اعتبره الكثير بمثابة مهزلة لا يمكن القبول بها، وشاهدها الجميع على الهواء مباشرة في مخالفة صريحة للاعراف الرياضية. وأضاف: يشدد النادي على ان اعتبار اتحاد الكرة الأمر وكأنه لم يكن يعد تهاونا وسكوتا عن الخطأ، ما يجعل كل الخيارات مطروحة امام مجلس ادارة النادي تجاه ذلك، ومنها عدم التعاون مع الاتحاد في حال الاصرار على عدم اتخاذ القرار المناسب.

واستنكر النادي العربي ما يوصف بعدم التقدير من اتحاد كرة القدم للاندية، وقيامه بتجاهل كتب موجهة له من 6 أندية تطالب بتأجيل بطولة كأس ولي العهد لمنتصف يناير، حيث لم يقم بالرد علهيا، علما بان المبررات المقدمة للتأجيل منطقية، واهمها ضغط مباريات دوري التصنيف.

