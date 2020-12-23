القادسية هزم القرين بصعوبة في «السلة»

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تغلب القادسية بصعوبة على القرين 81-75 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن منافسات الجولة الخامسة من القسم الثاني للمجموعة الثانية في دوري كرة السلة، والتي شهدت أيضاً فوز اليرموك على الصليبخات 75-73.

وبهذا الفوز تصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد17 نقطة، يلية كاظمة 16 نقطة، ثم القرين 13 نقطة، واليرموك وبرقان 11 نقطة لكل منها، وأخيراً الصليبخات 9 نقاط. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص.

وبذلك تتأهل فرق القادسية وكاظمة والقرين رسمياً الى الدور الثاني فيما يحتاج برقان إلى فوز واحد فقط من مباراتيه المقبلتين امام الصليبخات او اليرموك ليتأهل رسمياً الى الدور الثاني.

وجاءت المباراة الاولى التي جمعت القرين مع القادسية قوية ومثيرة منذ بدايتها بعد ان تبادل الفريقان التقدم طوال الربع الأول حتى انهى الاصفر الربع لمصلحته 24-23.

وواصل الفريقان تبادل التقدم في الربع الثاني حيث تألق عبدالله الصراف في التسجيل من خارج القوس الى جانب عبدالرحمن السهو وعبدالله توفيق من جانب القادسية في المتابعة والتسجيل أسفل السلة فيما كانت خطورة القرين عبر ثلاثيات ماجد حسين واختراق فهد توفيق ومتابعة محمد المطيري أسفل السلة ولم يزد الفارق في الربع الثاني عن سلة واحدة لينتهي الربع الثاني بتقدم القادسية ايضاً 42-41.

ولم يختلف الربع الثالث عن الاول والثاني في أي شي حيث لم يستطع اي فريق توسيع الفارق حتى انتهى الربع بتقدم القادسية ايضاً 62-58.وفي الربع الأخير وبعد أن شهدت بدايته حتى آخر ثلاث دقائق مواصلة الفريقين التبادل في التقدم استطاع الاصفر الاستفادة من أخطاء لاعبي القرين لا سيما في الجانب الهجومي عبر الاستعجال في التصويب وعدم الاعتماد على اللعب أسفل السلة الامر الذي استغله الاصفر في التقدم وتوسيع الفارق الى 6 نقاط لاول مرة في المباراة لينهي اللقاء 81-75.من جانب آخر، تقام اليوم الجولة السابعة من القسم الثاني للمجموعة الاولى حيث يلتقي العربي مع التضامن في الساعة 5:30 مساء تليها مباشرةً مباراة الساحل مع النصر، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله.

