«الطموح» كرم منتسبيه

محلية

كرم نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية اول من امس منتسبيه من المشاركين في مسابقتي «يوميات الحظر» و«نحن وكورونا» للرسم والفن التشكيلي اللتين تم تنظيمهما خلال فترة الحظر الكلي والجزئي بالبلاد لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد .وقالت رئيس مجلس إدارة النادي رحاب بورسلي في كلمة أثناء التكريم الذي أقيم بحضور المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ومدير أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي ونائب رئيس تحرير جريدة «الأنباء» عضو مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عدنان الراشد إن المسابقتين استهدفتا شغل أوقات فراغ اللاعبين واللاعبات خلال فترة الحظر.

وأوضحت بورسلي أن نادي الطموح وضع أنشطة وفعاليات ومسابقات خلال الفترة المشار إليها بغية المساهمة في التغلب على هذه الأزمة وتنمية مهارات المشاركين فيها وقدراتهم الفكرية والذهنية والثقافية والمجتمعية، مبينة أن النادي كان يتابعهم «عن بعد».وذكرت أن مسابقة «يوميات الحظر» التي شهدت مشاركة 15 لاعبا ولاعبة كانت عبارة عن توثيق مرئي لما قام به اللاعبون خلال فترة الحظر متضمنا سبل التعايش مع الأزمة والأنشطة التي قاموا بها مبينة أن اللاعب عبدالعزيز النصرالله توج بالمركز الأول وجاءت مريم ذياب في المركز الثاني في حين حل أحمد النصرالله ثالثا.

وأفادت بأن مسابقة «نحن وكورونا» للرسم والفن التشكيلي قد آتت ثمارها في التعبير عن مشاعر اللاعبين وما مروا به خلال الجائحة الصحية العالمية إذ جاءت في المركز الأول اللاعبة طيف المعيوف وحل محمد مجول ثانيا في حين فاز غانم محمد بالمركز الثالث.

وأشارت إلى تكريم اثنين من المخترعين الكويتيين بعد انجازهما ابتكارا خاصا يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة هواية السباحة والغوص بكل حرية وسهولة.

وثمنت بورسلي جهود لجان التحكيم خصوصا أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والفنانين الذين شاركوا في تكريم اللاعبين.

