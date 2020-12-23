الأهلي في ضيافة بطل النيجر

دوليه

يبدأ الأهلي المصري اليوم الأربعاء رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفا على سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بالمسابقة.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال على حساب غريمه الزمالك بالفوز عليه 2 ـ 1 في المباراة النهائية.

وعين الاتحاد الأفريقي «كاف» طاقم تحكيم غاني لإدارة المباراة مكون من دانيال لاريا وبول كودزو وكواسي أشامبونج وأداري عبد اللطيف.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة بسبب فيروس كورونا الذي أصاب عدد من اللاعبين وهم محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة فضلا عن المدير الفني بيستو موسيماني، كما يعاني وليد سليمان من إصابة في الركبة وكذلك مروان محسن وحسين الشحات لإجراء عملية في إصبع القدم.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيلة متوازنة لتسجيل ولو هدف يقربه كثيرا من التأهل للدور التالي بجانب تأمين دفاعه.

وستضم تشكيلة الأهلي وفقا للظروف الحالية الحارس محمد الشناوي وأمامه بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد شريف.

من ناحية أخرى، قال د.محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي إن الجنوب أفريقي موسيماني مازال يتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتابع «موسيماني يتمتع بصحة جيدة وليست لديه أية أعراض ودخوله المستشفى لعدم التخالط مع الآخرين فقط لكنه يتلقى علاجا وقائيا لرفع المناعة في فترة العزل».وأضاف «تم إجراء مسحة له يوم الأحد لكنها جاءت إيجابية وزوجة موسيماني وابنته خرجتا من المستشفى منذ يومين بعد سلبية المسحة الخاصة بهما». وعن الثلاثي المصاب حديثا بالفيروس رامي ربيعة ومحمد مجدي «أفشة» وعمرو السولية قال «يتم التواصل معهم يوميا وليس لديهم أي أعراض أو ارتفاع حرارة كما يتناولون الفيتامينات وأدوية لعدم الدخول في أي أعراض سلبية».

