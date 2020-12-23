ناصر الحي بيننا!

الاخيرة

تنهض الدول وتتطور عبر الاستماع للمبدعين، وأصحاب الرؤى من أبنائها، ثم دعمهم ومساندتهم وتمكينهم من تطبيق رؤاهم الخيرة - لا عرقلتها- وهذا ما نهض بدول مثل ماليزيا وسنغافورة، والأشقاء في الدول الخليجية، وغيرها من أمم.

***

ولاشك أن راحل الكويت الكبير، الشيخ ناصر صباح الأحمد، كان من هؤلاء المبدعين ورجال الدولة المتميزين، ممن لو وجد في بلد آخر، وأفسح له المجال لتطبيق أفكاره ورؤاه الاستراتيجية بعيدة المدى، لتغير وجه الكويت كثيراً للأفضل إلا أنه عُرقل ممن يؤمنون بمبدأ، عش يومك وانس غدك ونهج «المؤقت» المدمر.

***

إن محاربة الفساد، الذي ينخر في جذور شجرة الكويت، كان واحداً من ضمن عدة رؤى للشيخ المصلح ناصر، فلا يمكن للدول أن تبقى وتستمر بوجود الفساد، وكان له رؤى اقتصادية مميزة، هدفها أن نتحكم بالنفط ولا نجعله يتحكم بنا، ومن ذلك تبنيه مشاريع مدينة الحرير، والتعاون مع الصين، والجزر، والمنطقة الشمالية، كما كانت له رؤى سياسية وأمنية تقوم على التعاون وتبادل المصالح مع الدول المجاورة، السعودية والعراق وإيران كي تقوم علاقة الربح - الربح الاقتصادية بين الدول الأربع، وهي الكفيلة بمنع النزاعات السياسية والأمنية بين تلك الدول.

***

وعلى المستوى المحلي، آمن الشيخ ناصر بحتمية وضرورة حل الانسدادات السياسية بين الفرقاء عبر الانفتاح على الجميع، واستقبال الجميع، والاستماع لرؤاهم، والعمل بها ما دامت تصب لصالح الكويت وشعبها، فقد كان بابه مفتوحاً للجميع، كما عمل بجهده، ودفع من ماله الخاص لإنشاء مركز حكومي متطور يرسم الخطط، ويتابع عملية تطبيقها، وينهض بأداء الإدارة الحكومية، وأداء الوزارات، كما عمل مع مؤسسة التقدم العلمي على إيجاد خطة طموحة أنجزت، ولم تطبق للأسف للنهوض بعملية التعليم والتدريب في الكويت، كي يلبي حاجيات السوق ومتطلبات الثورة المعلوماتية، واهتم في جانب آخر بالتراث الكويتي والإسلامي لجعل بلده الكويت مركزاً يستقطب المستثمرين والسائحين بدلاً من الاكتفاء بتصديرهم.

***

إن راحل الكويت الكبير، الشيخ ناصر الأحمد باقٍ حياً بيننا عبر الرؤى والدراسات القيمة التي أبدعها فكره وجهده، وأفضل ما نفعله كرد جميل له ولأسرته الكريمة أن نطبقها بعد رحيله، بعد أن أخفقنا للأسف في تطبيقها إبان حياته، وجميعها للعلم مكتملة وموجودة في الأدراج، وقد آن أوان إحيائها، وتنفيذها فهل نفعل؟!

***

آخر محطة: تعلماً من دروس الماضي، هل يمكن للبعض أن يتوقف عند الاختلاف عن محاولة تدمير أفكار ورؤى، وحتى شخوص من يختلف معهم طالما كانت تلك الرؤى تصب لصالح الكويت وشعبها؟

