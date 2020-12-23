«الاقتران العظيم» في سماء الكويت

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شهدت سماء الكويت والمنطقة ليل الإثنين عرضاً ضوئياً جميلاً، طال انتظاره 800 عام.

فقد تقارب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، المشتري وزحل، إلى أقصى حد خلال ظاهرة يسميها علماء الفلك «الاقتران العظيم»، والتي لن تتكرر بهذا الحجم قبل العام 2080. ويطلق على هذه الظاهرة أيضاً «نجمة عيد الميلاد».

قال عالم الفلك في جامعة «رايس» الأميركية باتريك هارتيغان: «الاصطفافات بين هذين الكوكبين أمر نادر، يحدث مرة كل 20 عاماً أو نحو ذلك، لكن هذا الاصطفاف نادر للغاية بسبب مدى قرب الكوكبين من بعضهما البعض». مضيفا بأن «آخر مرة اقترب فيها الكوكبان العملاقان من بعضهما البعض على خط واحد، تعود إلى عام 1226».

وفي الصورة لفرانس برس، راصدون فلكيون كويتيون يتابعون «الاقتران العظيم» في بر السالمي.

