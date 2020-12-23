عُشَّاق السفر يقهرون «كورونا» بـ 100 دولار

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أطلقت شركة طيران «بوبيدا» الروسية رحلاتها من مطار فنوكفا في موسكو إلى مطار فنوكفا، في 19 ديسمبر، وحلق ركاب الرحلة فوق مدن «الطوق الذهبي» لمدة ساعة ونصف الساعة وعادوا إلى موسكو.

وكلفة تذكرة الطائرة 7499 روبلا (100 دولار). وبسبب وجود عشاق للسفر، تم بيعها في ثماني دقائق، وبعد ذلك وعدت «بوبيدا» بإطلاق رحلات إضافية في المستقبل القريب. وتم شراء تذاكر الرحلة الثانية من هذا النوع في غضون ست دقائق.

وقالت متحدثة باسم الشركة التي تعد فرعا من مجموعة «إيروفلوت» بشركات الطيران الروسية تعليقا على هذه الرحلة «لسنا نحن الذين اخترعنا هذا النوع من الرحلات، فالحديث يدور عن اتجاه عالمي قررت شركتنا (بوبيدا) دعمه. هناك مسافرون مستعدون لركوب الطائرة حبا للسفر، لأنهم يجدون في ذلك متعة، وهي متعة بالنسبة لنا أيضا. وسوف ننفذ في هذه المرحلة رحلتين تجريبيتين خاصتين من موسكو إلى موسكو».

وأضافت المتحدثة أن: «التذاكر للرحلتين اللتين سيتم تنفيذهما فوق المدن الروسية القديمة المعروفة تحت اسم «الطوق الذهبي»، تم بيعها خلال دقائق معدودة وأشارت إلى أن الشركة تنظر حاليا في طلبات من مختلف مناطق البلاد التي أعربت سلطاتها عن رغبتها في تنظيم رحلات جوية مماثلة في مدنها.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مجموعة فيديوهات وصور من داخل الطائرة وخارجها وأثناء الرحلة معبرين عن امتنانهم للكابتن صاحب فكرة السفر والدعوة الإلكترونية للسياحة الداخلية ضمن الأراضي الروسية.

