باحثة مصرية تحصل على جائزة «فيزيكس وورلد»

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حصلت إلهام فضالي، الباحثة في جامعة آيندهوفن التقنية بهولندا، على جائزة مجلة «فيزيكس وورلد Physics World» لأهم كشف فيزيائي للعام 2020، عن إنجازاتها، مع فريق بحثي مشترك من هولندا وألمانيا والنمسا، في عملية إعادة هيكلة بعض الذرات المستخدمة في الشرائح الإلكترونية بحيث تكتسب خواص ضوئية، الأمر الذي قد يساهم مستقبلا في تطورات تقنية كبيرة في عالم الحوسبة.

وتعد «فيزيكس وورلد» أحد أكبر المجتمعات الفيزيائية في العالم، وهي بالأساس مجلة شهرية دولية تغطي جميع مجالات الفيزياء، التطبيقية والنظرية، ولها جائزتان كل عام، الأولى لأهم كشف فيزيائي، والثانية لأهم كتاب.

وتهدف فضالي لتطوير قدرات الشرائح الموجودة في معالجات الحواسيب بكل أنواعها، سواء تلك التي في الهاتف الذكي، أو التي نستخدمها في المنزل، أو في شركات البيانات الضخمة والمفاعلات النووية. وبفضل إنجاز فضالي وفريقها، فإن تلك التحديثات الخاصة بهم يمكن أن تساعد الشرائح الإلكترونية في نقل البيانات بسرعة الضوء بدلا من النقل المعدني، مع الحفاظ على درجة الحرارة في نطاق آمن وأقل كلفة من المعتاد، الأمر الذي يرفع قدرات الحواسيب أكثر من ألف مرة مقارنة بالشرائح الحالية. تخرجت إلهام فضالي في كلية الهندسة بالجامعة الأميركية بالقاهرة سنة 2013، وانتقلت بعد ذلك إلى الجامعة الكاثولكية في مدينة لوفن في بلجيكا وجامعة تشالمرز التقنية في السويد، لتحصل على دكتوراه مزدوجة، وانتقلت مؤخرا لتصبح طالبة دكتوراه في السنة النهائية في جامعة آيندهوفن.

