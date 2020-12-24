الأمير لوزراء سابقين: نقدر جهدكم وعطاءكم

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد المنصور ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق د. فهد العفاسي ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة السابق د. خالد الفاضل ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق مريم عقيل العقيل ووزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. سعود الحربي ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق وليد خليفة الجاسم ووزير المالية السابق براك الشيتان.

هذا وقد أشاد سموه بآدائهم لمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفانٍ، معربا سموه عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم وذلك خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

من جانب اخر، تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس من اخيه الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية اعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه وللاسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الاحمد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيرة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد-طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى سموه برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي العهد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد-طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى سموه برقيتي تعزية مماثلتين من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومن سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى سموه برقيتي تعزية مماثلتين من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ومن سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد-طيب الله ثراه- سائلا المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى سموه برقية تعزية مماثلة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

اعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الاحمد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد عبر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى عز وجل أن لا يريه مكروها بعزيز.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الاحمد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد عبر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى -عز وجل- أن لا يريه مكروها بعزيز.

من جانب اخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كذلك الشيخ أحمد المنصور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق والمستشار د. فهد العفاسي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق ود. خالد الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة السابق ومريم العقيل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابق ود. سعود الحربي وزير التربية وزير التعليم العالي السابق ووليد خليفة الجاسم وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة السابق وبراك الشيتان وزير المالية السابق.

وقد أثنى سموه على دورهم البارز وإسهاماتهم في أداء مسؤولياتهم بكل تفان وإخلاص، معربا عن بالغ شكره وتقديره لما بذلوه من جهود مضنية وعطاء لوطنهم الغالي خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

