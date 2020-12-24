التطعيم يبدأ اليوم بسمو الرئيس

الأولى

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان حملة التطعيم ضد «كوفيد - 19» ستبدأ اليوم الخميس بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ومن ثم جميع من قام بالتسجيل عبر المنصة المختصة.

جاء ذلك بعد جولة قام بها الصالح برفقة وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في قاعة التطعيمات (صالة رقم 5) بأرض المعارض الدولية.

بدوره اعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وصول لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» الى البلاد فجر امس، مؤكدا انطلاق حملة التطعيم اليوم الخميس والبداية بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى، مؤكدا ان هناك كميات من اللقاحات ستصل الى البلاد على فترات ولمدة سنة كاملة.

وأوضح «أننا مقبلون على مرحلة جديدة من مواجهة الفيروس وهي التطعيم للقضاء على هذا الوباء لنحتفل معا»، مشيرا الى ان نزول ارقام الاصابات وصعودها لا يعني شيئا وانما القضاء على الفيروس هو ما يتم السعي اليه ليكون الاحتفال الحقيقي بالمناعة المجتمعية التي لن تحصل الا عن طريق التطعيم.

وفي كلمة وجهها الى الكادر الطبي من فنيين واداريين وأطباء ثمن الشيخ باسل الصباح الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية وعلى مدار الساعة لاستكمال التجهيزات اللوجيستية لوصول اللقاح وآلية التطعيم لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه حفاظا على الكويت وأهلها.

وأضاف «اليوم ظهر معدنكم الأصيل وأنا فخور بكم وبما قمتم به من جهود جبارة ارفع بها الرأس في ظل هذا التحدي الذي يواجه ليس الكويت فحسب وانما العالم كله وفي ظل هذه الظروف فقد ابليتم بلاء حسنا» معربا عن الأمل في المزيد من العطاء لخدمة الكويت.

من جانبه اكد مدير ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة د. فهد الغملاس جهوزية الوزارة لاستقبال الراغبين بأخذ لقاح «كوفيد - 19» واعتماد مراكز التطعيم ومنها قاعتا 5 و6 في ارض المعارض اضافة الى مركزين في محافظة الجهراء والأحمدي.

وشدد على ضرورة التسجيل الالكتروني للراغبين بأخذ اللقاح لتسهيل دخولهم للمركز واعتماد حجزهم، مؤكدا ان التجهيزات متوفرة لاستقبال الآلاف يوميا.

وأضاف في رسالة للمشككين بفعالية اللقاح قائلا «قارع الحجة بالحجة»، مشددا على ضرورة تجنب الاشاعات واستسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والمختصين المطلعين على الدراسات المعنية بفعالية اللقاح حيث ان الأرقام التي وصلت بشأن هذا اللقاح مبشرة ومطمئنة.

وذكر ان ما تم القيام به لتجهيز مقر التطعيم يعد مثالا صريحا على تعاون جميع جهات الدولة وليس وزارة الصحة فقط من خلال الوقوف على كل التفاصيل في المقر من غرف التطعيم ومكان الانتظار قبل التطعيم وبعده مؤكدا تجهيزه بكل مستلزمات الأمن والسلامة للتعامل مع اي طارئ.

وقال ان الجيش الأبيض كان على قدر المسؤولية وتم تسخير جميع الامكانات لتجهيز هذا المقر أسوة بالمشاريع الكبرى والجهود التي تم القيام بها للتصدي والحد من انتشار هذا الوباء، مشيرا الى ان المقر يستوعب جميع الأعداد المسجلة والراغبة بالتسجيل عبر موقع الالكتروني لوزارة الصحة.

وشدد على ان تخزين اللقاح يتم حسب ارشادات ادارة المستودعات الطبية وأن الجرعات ستكون كافية ومستمرة لتغطية جميع الطلبات حسب خطة الوزارة.

وحول امكانية وصول اللقاحات من شركات اخرى خلال المرحلة المقبلة اكد الغملاس ان هناك لجانا مختصة بدراسة اللقاحات وفق الأدلة العلمية وعلى ضوء ذلك يتم عمل التوصيات اللازمة.

من 9 إلى 9

حددت وزارة الصحة فترة العمل في مركز الكويت للتطعيم من 9 صباحا حتى 9 مساء، مؤكدة تشغيل صالة 5 في البداية ومن ثم بفترة وجيزة سينطلق العمل في صالة 6، مشيرة إلى أن القدرة الاستيعابية تسع نحو 10 آلاف شخص يوميا عبر ارسال رسائل نصية .

الفئات المحددة

تشمل المرحلة الأولى من التطعيم العاملين في الصفوف الأولى وكبار السن ومن هم أكثر عرضة للإصابة ومن ثم الدخول في مراحل أخرى وصولا إلى تطعيم جميع أطياف المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

5 دقائق

تستوعب قاعة 5 في أرض المعارض في آن واحد نحو 280 مراجعا، ويستغرق وقت أخذ التطعيم من 5 الى 6 دقائق، ويعمل في مركز التطعيم نحو 500 ممرض وممرضة، بالاضافة الى 200 من رجال الشرطة والإطفاء والكوادر الادارية. التطعيم بموعد شددت وزارة الصحة على ضرورة التسجيل في المنصة الالكترونية لمواعيد أخذ اللقاح، مؤكدة انه لن يسمح باستقبال الراغبين بالتطعيم دون موعد مسبق ومحدد.

بوادر انحسار

أكدت مصادر صحية ان الكويت تعيش حالة من انحسار الوباء بعد بلوغ نسبة الاشغال 12% فقط في العناية المركزة وكانت قد وصلت الى 45% في ذروة الانتشار عالميا ونسبة اشغال الاجنحة في المستشفيات حاليا وصلت الى 8?.

لتحور وارد

اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. عبدالله السند ان تحور الفيروسات وارد وانها دائما تتغير وتتحور مع الوقت وان هذا ما حدث من سارس كوفيد2 حيث تم التعرف على مئات الانماط من البداية وحتى اليوم.