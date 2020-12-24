السعيد: تطعموا تصحوا.. وابتعدوا عن الإشاعات والأقاويل

الأولى

شدد استشاري طب الاطفال والامراض المعدية والروماتيزم د. خالد السعيد على توخي الحذر من الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة، مؤكدا ان وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا او غيرها لا يؤثر في فعالية اللقاح لانه يحفز الجسم على افراز العديد من الاجسام المضادة لاجزاء مختلفة من البروتين الشوكي وحتى ان تغير جزء من البروتين الشوكي حتى وان كان في منطقة حساسة فهذا لن يقلل من فعالية اللقاح على الاقل نظريا وسنراه عمليا مستقبلا. وقال السعيد: بشأن ما يقال ان اللقاح يؤدي للوفاة او يسبب عدم الخصوبة او غيره من الاقاويل كلها غير صحيحة لافتا ان اعراضه الجانبية وما ثبت في الدراسات ألم في موضع الابرة وحرارة خفيفة او وهن وبعض الحالات ظهرت حساسية مفرطة لاشخاص لديهم حساسية مفرطة من قبل مؤكدا مأمونية اللقاح على المدى القصير ومعربا عن امله بمأمونيته على المدى الطويل. واختتم مبينا ان اللقاح في المرحلة الاولى سيكون مخصصاً لكبار السن اضافة الى العاملين في الخطوط الامامية، ثم تأتي المراحل الاخرى حسب توافره، بينما يجب تجنب اللقاح في البداية لفئات المرضع والحامل ومن عمره اقل من 16 عاماً نظرا لان الدراسة لم تشمل هذه الفئات.