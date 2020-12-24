وزير الدفاع: المحافظة على المال العام وصونه من أي تجاوزات أو تعدٍ

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، امس، ان المضي في طريق الاصلاح والعمل على تحسين مستوى الأداء وتحقيق الارتقاء والنجاح لن يأتي الا بتضافر كل الجهود بين مختلف القطاعات في وزارة الدفاع العسكرية منها والمدنية.

وأضاف العلي في كلمة له نقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة خلال ترؤسه اجتماعا مع قيادات الجيش ان ذلك يتم عبر وضع امانة المسؤولية والتكليف والمصلحة العامة نصب اعينهم والعمل دائما على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة وتشجيع التميز ودعم الكفاءات. وأعرب عن الثقة

بمنتسبي الجيش الذين هم حماة الوطن وحصنه المنيع بالاضافة الى دور منتسبي الهيئة الادارية والمالية بالوزارة والذين يقومون ببذل جهود كبيرة ومهام وواجبات كثيرة كل حسب موقعه ما يسهم بدوره في تحريك عجلة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء لمختلف القطاعات بوزارة الدفاع. وشدد على انه سيكون متابعا وبشكل دائم ومستمر للجهود التي تبذل وللانجازات التي سوف يتم تحقيقها، مشددا على ضرورة اخذ الجميع بعين الاعتبار تطبيق كل القرارات وضمان سير مختلف الاجراءات وفقا للقوانين المنظمة لها وذلك بهدف المحافظة على المال العام وصونه من اي تجاوزات او تعد يتم خارج نطاق القانون او عدم الالتزام به. وأكد دعمه ومساندته لمنتسبي وزارة الدفاع من خلال تسخير كل الامكانات وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق تلك الأهداف والغايات. واعتبر ثقة القيادة السياسية «محل مسؤولية وأمانة وعمل متواصل دون تأخر او تسويف»، مؤكدا ان الوطن يستحق من الجميع بذل جميع الجهود والمحافظة على القسم والوفاء دائما بالعهود. وأشار البيان الى قيام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح بعد ذلك بتقديم شرح مفصل لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع اوضح من خلاله طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بتنفيذها وحدات الجيش المختلفة.