المزرم: لا فتح للحدود قبل 1 يناير المقبل

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نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم وقف قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا بأن القرار لا يزال ساريا حتى موعده في نهاية يوم الجمعة 1/1/ 2021 على ان تتم مراجعته في ضوء ما يستجد. وكان عدد من النواب صرحوا أمس ان السلطات سمحت بفتح الحدود البرية مؤقتا حتى الساعة الثانية من ظهر أمس لدخول عشرات المواطنين العالقين. هذا والغت الادارة العامة للطيران أمس رحلة طيران قادمة من بيروت كانت مجدولة للعودة صباح اليوم الخميس، وعلى متنها مواطنون عالقون في لبنان.