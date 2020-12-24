الكويت تطلق أكبر عملية تطعيم في تاريخها.. اليوم

وطن النهار

أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن وصول لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» إلى البلاد فجر أمس الأربعاء، وقال ستنطلق حملة التطعيم اليوم الخميس والبداية بكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح صحافي عقب جولته الميدانية برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في قاعة التطعيمات (صالة رقم 5) بأرض المعارض إن هناك كميات من اللقاحات ستصل إلى البلاد على فترات ولمدة سنة كاملة.

وفي كلمة وجهها إلى الكادر الطبي من فنيين واداريين وأطباء ثمن الشيخ باسل الصباح الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية وعلى مدار الساعة لاستكمال التجهيزات اللوجيستية لوصول اللقاح وآلية التطعيم لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه حفاظا على الكويت وأهلها.

وأضاف «اليوم ظهر معدنكم الأصيل وأنا فخور بكم وبما قمتم به من جهود جبارة أرفع بها الرأس في ظل هذا التحدي الذي يواجه ليس الكويت فحسب وإنما العالم كله وفي ظل هذه الظروف فقد أبليتم بلاء حسنا» معربا عن الأمل في المزيد من العطاء لخدمة الكويت.

وأوضح «أننا مقبلون على مرحلة جديدة من مواجهة الفيروس وهي التطعيم للقضاء على هذا الوباء لنحتفل معا» مشيرا إلى أن نزول أرقام الإصابات وصعودها لا يعني شيئا وإنما القضاء على الفيروس هو ما يتم السعي إليه ليكون الاحتفال الحقيقي بالمناعة المجتمعية التي لن تحصل الا عن طريق التطعيم.

من جانبه قال الوزير الصالح في تصريح مماثل إن حملة التطعيم ستبدأ غدا بسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ومن ثم جميع من قام بالتسجيل عبر المنصة المختصة.

وأضاف الصالح «تشرفت بوجودي مع وزير الصحة للوقوف على الاستعدادات التي قامت بها «الصحة» بدعم من جميع الجهات الحكومية لسلاسة سير إجراءات التطعيم».

وأعرب عن شكره لوزير الصحة وجميع العاملين في الوزارة مؤكدا حرصهم على توجيهات سمو رئيس الوزراء بتوفير كل الاحتياجات اللازمة ليتمكن العاملون في وزارة الصحة من القيام بعملهم على أكمل وجه بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء وجميع الجهات ذات الصلة لتسيير العمل على أكمل وجه.

