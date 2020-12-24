الغملاس: الجرعات كافية ومستمرة لتغطية جميع الطلبات حسب خطة الوزارة

وطن النهار

أكد مدير ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة د. فهد الغملاس جهوزية الوزارة لاستقبال الراغبين بأخذ لقاح «كوفيد - 19» واعتماد مراكز التطعيم ومنها قاعتا 5 و6 في ارض المعارض اضافة الى مركزين في محافظة الجهراء والأحمدي.

وشدد الدكتور الغملاس في تصريح صحافي امس الأربعاء على هامش جولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة في قاعة التطعيمات بأرض المعارض على ضرورة التسجيل الالكتروني للراغبين بأخذ اللقاح لتسهيل دخولهم للمركز واعتماد حجزهم مؤكدا ان التجهيزات متوفرة لاستقبال الآلاف يوميا.

وأضاف في رسالة للمشككين بفاعلية اللقاح قائلا «قارع الحجة بالحجة» مشددا على ضرورة تجنب الاشاعات واستسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والمختصين المطلعين على الدراسات المعنية بفاعلية اللقاح حيث ان الأرقام التي وصلت بشأن هذا اللقاح مبشرة ومطمئنة.

وذكر ان ما تم القيام به لتجهيز مقر التطعيم يعد مثالا صريحا على تعاون جميع جهات الدولة وليس وزارة الصحة فقط من خلال الوقوف على كل التفاصيل في المقر من غرف التطعيم ومكان الانتظار قبل التطعيم وبعده، مؤكدا تجهيزه بكل مستلزمات الأمن والسلامة للتعامل مع اي طارئ.

وقال ان الجيش الأبيض كان على قدر المسؤولية وتم تسخير جميع الامكانات لتجهيز هذا المقر اسوة بالمشاريع الكبري والجهود التي تم القيام بها للتصدي والحد من انتشار هذا الوباء، مشيرا الى ان المقر يستوعب جميع الأعداد المسجلة والراغبة بالتسجيل عبر موقع الالكتروني لوزارة الصحة.

وشدد على ان تخزين اللقاح يتم حسب ارشادات ادارة المستودعات الطبية وأن الجرعات ستكون كافية ومستمرة لتغطية جميع الطلبات حسب خطة الوزارة.

وحول امكانية وصول اللقاحات من شركات اخرى خلال المرحلة المقبلة اكد الغملاس ان هناك لجان مختصة بدراسة اللقاحات وفق الأدلة العلمية وعلى ضوء ذلك يتم عمل التوصيات اللازمة.

بدوره اكد مسؤول التنسيق والمتابعة والتجهيز في قاعتي التطعيم 5 و6 في ارض المعارض د. حسن عاشور انه كان هناك تنسيق مسبق مع شركة «فايزر» عن طريق وكلائهم المعتمدين حتى توصيل حمولة اللقاح الى ارض المعارض، لافتا الى وجود اللقاحات حاليا لدى المختصين وفقا للمعايير والمواصفات المعتمدة للحفاظ على حيوية اللقاح والبدء باستخدامه. وأوضح عاشور ان الدفعة الأولى ستكون للعاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن ومن هم اكثر عرضة للاصابة وفي مراحل اخرى سيتم تحديدها الى ان تصل الى كافة اطياف المجتمع بمختلف اعمارهم. وبين ان قاعة رقم 5 تتسع لنحو 285 مراجعا يدخلون في الوقت نفسه، لافتا الى انه تم تدريب الكوادر بطريقة مكثفة وأن استغراق عملية التطعيم للشخص الواحد تستغرق من 5 الى 6 دقائق حيث ان الحد الأقصى لاستقبال قاعتي 5 و6 يوميا هو 10 آلاف مراجع.

وأشار الى ان الكوادر التمريضية تصل لنحو 500 موضحا انهم سيعملون بنظام المناوبة منهم فريق تنظيم وطبيب وقائي وفرق من اطباء واداريين وتنظيم المعلومات وأطباء العلاج والانعاش والصيدلية المركزية. وذكر ان العدد الكلي للكوادر الموجودة يصل الى 700 مع كوادر وزارة الداخلية والاطفاء.

