في أول اجتماع للجنة العليا بوزارة البلدية وبعد انتظار 4 سنوات الفارس: اعتماد لائحة البناء ورفعها لـ«البلدي»

وطن النهار

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أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا عبدالله الفارس عن اعتماد لائحة البناء بجميع جداولها المختلفة من قبل اللجنة العليا للتخطيط في وزارة الدولة لشؤون البلدية تمهيداً لرفعها الى المجلس البلدي خلال اسبوع من تاريخه.

وأضافت الفارس في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات في البلدية، ان هذا الانجاز تحقق بعد انتظار 4 سنوات نظراً لأهميتها في دعم المشاريع التي لها الاثر الأكبر على دعم الاقتصاد وتشجيع الحركة الاقتصادية في الكويت في ظل الظروف الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشادت رنا الفارس بتعاون وجهود مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي والذي اسفر عن مثل هذا الانجاز علاوة على وضع اولوية لمناقشة لوائح بلدية الكويت وعددها 17 لائحة، والتأكيد على اهمية انجازها لاقرارها من قبل المجلس البلدي بالفترة القادمة.

وبينت الفارس انها تحرص على حضور اجتماعات اللجنة العليا للتخطيط بشكل دائم لأن جميع الرؤى ووجهات النظر التي يتم طرحها في مثل هذه الاجتماعات تستحق ان توضع قيد الدراسة والبحث، وهذا الأمر سيسهم في سلاسة اتخاذ القرار وتطبيقه.

وقالت الفارس: كلنا في قارب واحد واي ملاحظة يتم رفعها فان الهدف منها تقويم العمل، معربة عن فخرها وسعادتها بما تحقق في بلدية الكويت من طفرة ونقلة نوعيه بفضل تعاون الكوادر الوطنية بالجهاز التنفيذي، مؤكدة على أن بلدية الكويت تزخر بالخبرات والكفاءات التي تعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تحسين أداؤها وانجاز معاملات المواطنين والمقيمين بوتيره أسرع من ذي قبل.

وتمنت الفارس ان تسهم من موقعها بتحقيق المزيد من الانجازات في سجل بلدية الكويت، ومشددة على ان من أهم اولوياتها تمكين الكوادر الوطنية لانها اثبتت كفاءتها في العمل وتطويره، ومؤكدة في الوقت ذاته على أن الأوطان لا تبنى الا بسواعد أبنائها المخلصين الذين يعتمد عليهم في كل الأوقات وفي كل الظروف.

وقام خلال الاجتماع كل رئيس قطاع في الجهاز التنفيذي باستعراض اختصاصات القطاع والاعمال والمهام الموكلة له، وقدم شرح تفصيلي للخطط المستقبلية لتطوير الأداء واهم المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع ابرز ما نفذ من مراحل التراخيص الالكترونية الخاصة برخص البناء والاعلانات والمخطط المساحي والرأي التنظيمي لانجاز المعاملات وتقديم خدمات افضل دون الحاجة لمراجعة البلدية من خلال تفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

وتطرق الاجتماع لمؤشر تحسين بيئة الاعمال بتوفير البرامج الالكترونية التي تخدم المواطنين وتسهم في رفع ترتيب دولة الكويت في المؤشر والتي تتعلق بسهولة اصدار التراخيص، وما انجزه الجهاز التنفيذي بشأن تقليص الدورة المستندية المتعلق بالاجراءات لانجاز معاملات البناء.

