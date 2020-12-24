لائحة المحال: حظر فتح المحال المقلقة للراحة في مناطق السكن الخاص

وطن النهار

وضعت البلدية لائحة قانون المحال العامة والمقلقة للراحة في عهدة المجلس البلدي بعد ان بلورتها في 38 مادة ليطلع عليها الاعضاء ويتخذوا مايرونه مناسبا.

ونصت اللائحة في المادة «5» على أنه يحظر فتح او ادارة محل من المحال الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على موافقة او صور ترخيص من البلدية إضافة الى الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، كما يحظر منح موافقة أو صدور ترخيص من البلدية لأي من المحال المشار اليها ايا كان نشاطه في دور العبادة

وجاء في نص المادة «6» يكون ترخيص المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة للحصة التي لايجوز اقامتها الا في المناطق الحرفية والصناعية بتقديم الموافقة من الجهات المختصة والحصول على موافقة ادارة تنظيم البلدية واستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تقررها البلدية والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة كما نصت ضرورة الالتزام في بعض اشتراطات لائحة البناء واللوائح الأخرى ذات الصلة.

وجاء في المادة «9» يتم ترخيص المحال المسموح بازالة انشطتها في المباني المحافظ عليها تراثيا بعد ان يتم التقدم الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بطلب اقامة النشاط المذكور، وبعد أخذ موافقته يحال الطلب الى البلدية ادارة المخطط الهيكلي «قسم المحافظة على المباني التاريخية» لاعتماده ومن ثم احالته لفرع البلدية التابع له لاستكمال اجراءات الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المرعية، كما يجب المحافظة على الشكل المعماري للأبنية التراثية وعدم إدخال أي تعديلات عليها من شأنها الإضرار بسلامة المبنى انشائيا او الشكل والطابع التراثي له مع اخذ تعهد على صاحب العلاقة بالمحافظة على الشكل التراثي للمبنى وعدم الإضرار به.

واشارت في المادة «13» الى انه يجب الاحتفاظ بالترخيص التجاري في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر او على النحو الذي تقرر البلدية وتقديمه الى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ احكام هذه اللائحة، مع سريان الحكم على التراخيص الصحية للمحلات بالنسبة للأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص صحي، كما يتعين وضع الرقم الذي تخصصه البلدية لتلقي الشكاوى والبلاغات في مكان ظاهر ليسهل على المواطنين او الجمهور بصفة عامة الاتصال في البلدية في حال وجود أي شكوى.

وبينت المادة «26» انه يحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمرا كتابيا باعادة فتح المحل الذي سبق اغلاقه اداريا وذلك في حالة زوال أسباب الغلق كما يجوز له أن يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل المغلق بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية أو لمدة 48 ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك المدة.

اما المادة «29» فاكدت انه يحظر فتح المحال بمناطق السكن الخاص عدا المحال المرخصة بتاريخ والمحددة حصريا في (خياط رجالي نسائي) - خباز - كواي - حلاق رجال - نداف - ملحمة) ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحال الى موقع آخر أو من شخص الى آخر وتلغى عند بيع العقار أو هدمه، ووفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار وعند اصدار قرار من المجلس البلدي بالغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.

واشارت المادة «30» الى أنه عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى يعاقب على مخالفة أحكام واللائحة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار وتقل عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة السادسة، والبنود أرقام ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الف وخمسمائة دينار وتقل عن خمسة الاف دينار كل من يخالف أحكام البنود (12-13-15-20) من المادة 18 في اللائحة.

واكدت المادة «31» انه يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم بسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت أو الازالة وتصحيح الأعمال المخالفة أو الهدم أو الترميم ورد الشيء الى أصله ذلك بالاضافة الى الحكم بالغرامة.

اما في 32 فأوضحت أنه يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم بالاضافة الى عقوبة الغرامة، عقوبة غلق المحل مؤقتا أو نهائيا في الحالات التالية فتح أو ادارة المحل بدون ترخيص واذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك على بناء على طلب الجهات المعنية واذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد محظورة شرعا أو قانونا واذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي الى الاخلال بالنظام العام والآداب اذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.

