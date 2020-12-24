الجاسر رئيسة لـ«رعاية المعاقين» والقطامي نائباً والغرير للسر

وطن النهار

عقد أول من أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين حيث تمت المصادقة على التقريرين المالي والاداري، وفاز كل من وفاء القطامي، ومحمد الانصاري، ونوال المطوع بينما اعتذرت منيرة المطوع عن الترشيح لمجلس الادارة لظروف صحية بعد عطاء استمر على مدى 50 عاماً شغلت خلاله منصب الأمين العام ثم منصب رئيس الجمعية خلفاً للسيد/ عبدالرحمن العتيقي - رحمه الله، وشهدت الجمعية خلال فترة عضويتهم تطوراً كبيراً حيث ساهموا مع اعضاء مجلس الادارة بافتتاح ثلاث مراكز للرعاية النهارية، ووصلت الجمعية الى مراتب متقدمة بمجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، واشتركوا بوضع القوانين المحلية والدولية، كما اعتذر كل من وفيقه الثاقب، ومنى بورسلي على الترشح بسبب ظروف خاصة، وقد اشادت سبيكه الجاسر بدورها الكبير في خدمة الجمعية حيث قدموا الكثير لهذه المؤسسة العريقة من وقتهم وجهدهم ومالهم.

واجتمع مجلس الادارة المنتخب ووزعت المناصب فكانت سبيكه الجاسر رئيساً للجمعية ووفاء القطامي نائباً للرئيس ونورة الغرير أمين السر وسلوى رزوقي أميناً للصندوق وبدر بن ناجي ومحمد الأنصاري ونوال المطوع أعضاء.

وقد صرحت الجاسر رئيس الجمعية أنه منذ 49 عاماً تقوم الجمعية بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية المتكاملة لحوالي 500 ابن من الاشخاص ذوي الاعاقة من جميع الجنسيات ومن دون مقابل.

وتقوم الجمعية حالياً بتشييد مشروع مركز التأهيل المهني في منطقة غرناطة والذي سيخدم الابناء فوق سن الـ18 عاما وسيتم انجازه خلال عام بإذن الله، وتقوم الجمعية حاليا بالعمل على ترميم وتجديد وحدة التأهيل في المبنى الرئيسي.

وفي الختام أشادت بجهود الادارة التنفيذية والهيئة التمريضية بالمحافظة على صحة ابناء الجمعية والسيطرة على انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، كما اشادت بجهود الهيئة التعليمية باستمرار خدمات التعليم عن بعد في المراكز الثلاثة وذلك لضمان عدم انقطاع عملية التعليم لابنائنا بسبب ظروف الجائحة.

