680 شاركوا بـ«البيئة الرقمية الآمنة»

وطن النهار

أعلنت مديرة معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية المستشارة هند الرباح عن نجاح ملتقى «نحو بيئة رقمية آمنة» والذي عُقد عبر الانترنت في 12 ديسمبر الحالي بالتعاون مع مجموعة الرواد للتدريب والاستشارات بالأردن، وبمشاركة 680 شخصا يمثلون 6 دول عربية هي الكويت، الامارات، سلطنة عمان، قطر، فلسطين، الأردن.

وأوضحت أنه تم خلال الملتقى مناقشة عدة محاور هي: مفهوم أمن المعلومات والأمن السيبراني، وكيفية حماية أجهزة الكمبيوتر والحسابات وملفات تعريف الشبكات الاجتماعية، والمعرفة والمهارات الضرورية للعاملين بالمؤسسات للحفاظ على أمن المعلومات، وأهمية سياسة أمن الحواسيب والشبكة في المؤسسة. وأشارت الى مشاركة نخبة من المتخصصين في أمن المعلومات في الملتقى هم المستشار محمد أبوعلاوي خبير ومدرب معتمد من EC COUNCIL، م. زياد عبدة، م. أحمد بدوي، وقد أثروا الملتقى بما قدموه من معارف وخبرات يستفيد منها جميع الموظفين العاملين في المؤسسات والشركات، وليس فقط العاملين في أقسام تكنولوجيا المعلومات، لأن الحفاظ على أمن المعلومات هو مسؤولية كل فرد في المؤسسة التي يعمل بها.

وأكدت الرباح على دور الجهات الراعية في نجاح الملتقى.

وأضافت: نسعى من خلال هذه الملتقيات لبناء شراكات مع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وقطاعات العمل الانساني، وهذه الشراكات هي هدف استراتيجي من أهداف جمعية النجاة الخيرية.

