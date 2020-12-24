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وطن النهار

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«الداخلية» استدعت ناشري فيديو محاولة الدهس


تمكن رجال وزارة الداخلية من التوصل الى اطراف واقعة الفيديو المتداول لمحاولة دهس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الاشخاص. واوضحت الادارة انه فور تداول مقطع الفيديو قامت الاجهزة المعنية بالتعامل الفوري والوصول للاشخاص الذين ظهروا في المقطع حيث تبين انهم مواطنون وتم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


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