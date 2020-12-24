«الإدارية»: لا يجوز تخفيض درجة الإعاقة

وطن النهار

ألغت المحكمة الادارية قرار اللجنة الطبية التخصصية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتخفيض درجة اعاقة مواطنة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحها شهادة تفيد أنها تعاني من اعاقة جسدية شديدة ودائمة، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات. وحضرت دفاع المدعية، المحامية حوراء الحبيب وأكدت امام المحكمة ان موكلتها لديها اعاقة حركية شديدة ودائمة منذ ولادتها، وهناك عدة تقارير طبية تؤكد حالتها المرضية، وتم تصنيف حالتها في 2007 على انها اعاقة حركية شديدة ودائمة منذ الولادة وتم ادراجها ضمن أحكام القانون بشأن رعاية المعاقين، لكنه بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 فوجئت بتغيير اعاقتها الى اعاقة بسيطة بالرغم من أن حالتها الصحية لم تتطور وأخل ذلك بمركزها القانوني. وقالت المحكمة في حيثياتها انه لايجوز للهيئة المطعون ضدها اعادة تقييم اعاقة هؤلاء وفقا لمعايير أتى بها التشريع الجديد لما ينطوي عليه ذلك من هدر لمراكزهم القانونية المكتسبة في ظل القانون السابق، فضلا عن حرمانهم مما استحدثته أحكام القانون الحالي من حقوق تلبية لأحكام الدستور في أنٍ معاً دون مسوغ من القانون، سيما أن القانون الأخير رقم 8 لسنة 2010 – والذي أتت نصوصه بصيغه آمره- قد خلا من نص يتضمن اعمال أحكامه بأثر رجعي فيما يتعلق بوصف الاعاقة وتحديد نوعها ودرجتها على من كانوا مخاطبين بالقانون السابق، واكتسبوا هذا الوصف وفقاً لأحكامه. وعلقت المحامية حوراء الحبيب: ان المحكمة انتصرت لحقوق المعاقين.