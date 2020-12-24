القطان: نرفض وأد لجنة الإشراف على القطاع النفطي

وطن النهار

رأى النائب علي القطان أن استبعاد تشكيل لجنة تعنى بالقطاع النفطي يثير علامات استفهام كثيرة مع أن الحكومة لم ترفض، مستغربا رفض بعض النواب التصويت على تشكيل هذه اللجنة في دولة يعد الشريان الرئيسي للإيرادات فيها هو النفط .

وقال القطان: لا يمكن أن نقبل بوأد لجنة تشرف على المورد الاقتصادي الوحيد بالدولة، ‏ويتم التنسيق حالياً مع بعض النواب للرد على هذا الأمر والتعليق على ما جرى حتى نكون على بينة أمام أبناء الشعب الذي حملنا مسؤولية تمثيلهم بالبرلمان.

من جانب آخر قدم النائب أحمد الحمد أمس كشف ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».

وقال الحمد: «بحمد الله وتوفيقه تقدمنا بكشف الذمة المالية الورقي لنزاهة، وبحمد الله دائما وأبدا نقدم هذا الكشف لأنفسنا قبل أن نقدمه لأية جهة أخرى».

