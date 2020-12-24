الخليفة لوزير الداخلية: ما مسوغ إيقاف «تدريبية» ضباط الصف؟

وطن النهار

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، قال في مقدمته إن الفقرة الثالثة من المادة 71 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 1968بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له تنص على أنه « يجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدة أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية إلى رتبة ملازم». «ولقد صدر القرار رقم 2480 لسنة 2019 من وكيل وزارة الداخلية بشأن دورة تدريبية لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية وتقدم لهذه الدورة مجموعة من ضباط صف قوة الشرطة تمهيدا لإلحاقهم لتلك الدورة وتم في شهر 2019/6 رصد أسماء ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية ممن تنطبق عليهم الشروط حسب القرار المشار إليه أعلاه، وبتاريخ 2019/9/22 تم الاتصال على ممن انطبقت عليهم الشروط من قبل معهد تدريب الضباط يفيد بلقاء تنويري إلا إنه باليوم التالي تم الاتصال بإلغاء اللقاء التنويري إلى إشعار آخر دون ذكر الأسباب».

وطالب الخليفة إفادته بأسباب إيقاف الدورة التدريبية لضباط الصف حملة المؤهلات الجامعية، وتاريخ انعقاد آخر دورة تدريبية لضباط الصف، وتاريخ انعقاد بدء الدورة التدريبية ممن انطبقت عليهم الشروط حسب ما جاء بقرار وكيل وزارة الداخلية رقم 2480 لسنة 2019. أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ويقضي الاقتراح بأن يتم انتخاب كل من رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس ومكتب المجلس عن طريق التصويت العلني نداء بالاسم. ونص الاقتراح في مادته الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:

«على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».

ونصت المادة الثانية على أن «يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي:

«يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة».

وفي المادة الثالثة «يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

