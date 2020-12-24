الديحاني للفارس: ما مدى الالتزام بمواصفات خلطات الأسفلت؟

وطن النهار

وجه أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني، سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس تقصى فيه الاجراءات والدراسات الفنية لتحديد مواصفات الخلطات التي تتناسب والظروف المناخية للكويت؟ وما هذه المواصفات؟ وهل تم الالتزام بها في الأعمال التي تم تنفيذها من قبل الوزارة منذ العام 2000م وحتى تاريخه؟، آملاً تزويده ببيان بالشركات التي تم اعتمادها لتنفيذ أعمال الرصف منذ العام 2000م وحتى تاريخه. وهل تم الالتزام عند إسناد تلك الأعمال إلى الشركات المصنفة والمعتمدة؟

وهل تمت دراسة وإعداد تقارير فنية بالأسباب التي أدت الى تلف اعمال الرصف، والأسباب التي تعود إليها؟ مع بيان ما إذا كانت الشركات المنفذة قد التزمت بالمواصفات من عدمه، وما هي الإجراءات التي اتخذنها الوزارة في هذا الشأن؟ مع إرفاق أي من التقارير المتعلقة بذلك.

وهل كشفت التقارير الفنية لأسباب تلف أعمال الرصف وتطاير الحصى، عن وجود خلل بالمواصفات الفنية التي كانت معتمدة في هذا الشأن؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة حيال ذلك لتلافي ظاهرة تطاير الحصى، وتحقيق الجودة؟

وهل تم اعتماد مواصفات بعد عام 2019م؟ وهل تم تنفيذها، ثم تعرضت للتلف من جديد؟ يرجى إرفاق أي من التقارير المتعلقة بذلك، مع بيان الأسباب الفنية التي أدت إلى تلف الشوارع رغم اعتماد المقاييس الجديدة، مع إرفاق كل المستندات وأسماء اللجان والمهندسين والمديرين ممن تم اعتمادهم.

